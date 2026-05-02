Gülistan Doku cinayetinde tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı: Sim kart sildirme ve hamilelik sorusunu cevapladı

Tunceli'de 6 yıl sonra bir cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesinde oğluyla birlikte baş şüpheli olarak tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddederken Gülistan'ın hamile kaldığı iddiasını da kabul etmedi ve sim kartı teslim ettiğini ancak bilgilerin silinmesi konusunda bir talimat vermediğini savundu.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 18:29
2020 yılında Tunceli Üniversitesi'nde eğitim alırken kaybolan ve 6 yıl sonra tekrar açılan soruşturma dosyasında öldürüldüğü belirlenen 'yla ilgili oğlu Mustafa Türkay Sonel ile birlikte baş şüpheli olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi 'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada öldürüldüğü belirlenen Doku ile ilgili oğlu Mustafa Türkay Sonel ile birlikte baş şüpheli olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Tuncay Sonel, Gülistan Doku'nun sim kartını Ankara'ya gönderdiğini, amacın kayıp kızlarını bulmak olduğunu savundu.
Sonel, sim kartın Gökhan comisere gönderilme nedeninin konum bilgisini ve son görüşmenin nerede olduğunu öğrenmek olduğunu belirtti.
Gökhan Ertok'un kendisini kullanarak tuzağa düşürdüğü iddialarını reddeden Sonel, sim kartla ilgili bir talimatının olmadığını savundu.
Şükrü Eroğlu tarafından Gökhan Ertok'a gönderilen paralara ilişkin Sonel, bu gönderimleri 'harçlık' olarak nitelendirdi.
Sonel, oğlunun cinayet işlediği ve Gülistan'ın hamile kaldığı iddialarını yalan ve itibar suikastı olarak nitelendirdi.
"SİM KARTI BİR BAKTIRALIM DİYE GÖNDERTTİM"

Olayın yaşandığı dönem tüm delilleri yok ettiği suçlamalarına karşı tüm iddiaları reddeden Sonel, Gülistan Doku'nun sim kartını Ankara'ya göndermesi ve Doku'nun hamile kaldığı idialarıyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Gülistan Doku'nun sim kartının Ankara'ya gönderildiğini kabul eden Sonel, Sabah'ın haberine göre bilgilerin silinmesi konusunda bir talimatı olmadığını savunarak şu cümleleri sarf etti:

"Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim. Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında 'sayın valim bir sim kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Sonra çıktım işlerime devam ettim.

Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim. Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş.

Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım.

Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı" ifadesinde bulundu.

"VALİ VE ŞÜKRÜ BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ" SÖZÜ SORULDU

Savcı, Tuncay Sonel'e Gökhan Ertok'un "Gülistan'ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım. Vali ve Şükrü beni kullanıp tuzağa düşürdü. Sim kartın bana gönderilmeden önce temizleyip emin olmak için de bana gönderip sağlama yaptılar ve bu konuda beni kullandılar" sorusunu yöneltti. Vali Sonel, bunu da kabul etmeyerek sim kartla ilgili bir talimatının olmadığını savundu.

GÖNDERİLEN PARAYA "HARÇLIK" DEDİ

MASAK'ın koruma amiri Şükrü Eroğlu tarafından Gökhan Ertok'a gönderdiği paralarla ilgili "harçlık" savunması yapan Sonel, şunları söyledi: "Bu para gönderimleri normal gönderimlerdir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyorduk. Gökhan'ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan gönderiyordum. Gökhan'ın teknik olarak bir şeye ihtiyacı varsa istediğinde gönderiyordum. Çünkü ihtiyacı olmuştur, istemiştir vermişimdir, ben genelde bu şekilde yardımda bulunuyordum. Bu nedenle göndermişimdir."

'HAMİLELİK' İDDİASINI DA KABUL ETMEDİ

78 soru ve 21 sayfalık ifadede Doku'yu ve eski sevgilisi Zeinal'ı tanımadığını söyleyen Sonel; kamera kayıtlarını sildirdiği yönündeki sorulara da cevap vermedi. Sonel, "Oğlumun cinayet işlediği iddiası da yalandır, itibar suikastıdır. Gülistan'ın hamile kaldığı iddiaları da yalan." dedi.

