Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda yeni dönemi duyurdu: 'Yargılamalar hızlanacak'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Taksim Meydanı sunucusu Gürkan Hacır’ın sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın adalete güvenini zedeleyen en büyük sorunun uzun süren davalar olduğunu belirtti. Uygulamadan gelen bir isim olarak sistemdeki aksaklıkları bildiğini vurgulayan Gürlek, özellikle hedef süreleri aşan hakim ve savcılar için yeni bir dönem başladığını ifade etti.

"BİR BOŞANMA DAVASI 12 YIL SÜREMEZ"

Yargıdaki süre kayıplarına eleştiriler getiren Bakan Gürlek, empati vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bakın ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Aynı bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. Özellikle ziyaretler sırasında hakim ve savcı arkadaşlarla bu konuları istişare ediyoruz."

HEDEF SÜREYİ AŞAN HAKİM İÇİN HSK DEVREYE GİRECEK

Bakan Gürlek, her davanın türüne göre bir "hedef süresi" olduğunu hatırlatarak, bu sürelerin aşılması durumunda artık mazeret kabul edilmeyeceğini söyledi. Bakanlığın bu konudaki tavrını şu sözlerle netleştirdi:

"Burada 12. yargı paketinde özellikle yargılamanın hızlandırılmasının için bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bir de kanun ihtiyacına gerek duymayan tedbirler var. Burada yargının etkinliği ve verimliği bürosu var. Şimdi yargının etkinliği ve verimliği bürosu ne demek? Şu demek.

Şimdi bazı davaların hangi davaların ne kadar sürede aslında bizde bitirileceği belli. Bir kira tahliye davası 6 ayda bitirmek zorunda hakim. Ya da bir alacak davasını 1 yılda bitirmek zorunda. Biz bunlara hedef süre diyoruz. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada. Hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Biz, ben meslekten gelen birisiyim. Hedef süreyi hakim, savcı aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Ne demek gereği yapılacak?

Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanları yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak alo adalet sisteminde kurmuş olduğumuz sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa biz artık o hakimle ilgili de HSK, teftiş devreye girecek gereğini yapacağız."

12. YARGI PAKETİ MECLİSE GELİYOR

Yargının hızlandırılmasına yönelik kanuni düzenlemelerin 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacağını müjdeleyen Gürlek, kanun değişikliği gerektirmeyen idari tedbirlerin ise halihazırda uygulanmaya başlandığını belirtti. Bakan, hakim ve savcıların kendi davaları söz konusu olduğunda beklemek istemeyecekleri süreleri, vatandaşa da reva görmemeleri gerektiğini vurguladı.