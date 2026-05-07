Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda yeni dönemi duyurdu: 'Yargılamalar hızlanacak'

TGRT Haber’de gündemi değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki gecikmelere son verecek "hedef süre" uygulamasını duyurdu. Gürlek, makul sürede bitmeyen davalar hakkında hakimler için HSK ve teftişin devreye gireceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 22:24

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Taksim Meydanı sunucusu Gürkan Hacır’ın sorularını cevaplayan , vatandaşın adalete güvenini zedeleyen en büyük sorunun uzun süren davalar olduğunu belirtti. Uygulamadan gelen bir isim olarak sistemdeki aksaklıkları bildiğini vurgulayan Gürlek, özellikle hedef süreleri aşan hakim ve savcılar için yeni bir dönem başladığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda yeni dönemi duyurdu: 'Yargılamalar hızlanacak'

"BİR BOŞANMA DAVASI 12 YIL SÜREMEZ"

Yargıdaki süre kayıplarına eleştiriler getiren Bakan Gürlek, empati vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bakın ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Aynı bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. Özellikle ziyaretler sırasında hakim ve savcı arkadaşlarla bu konuları istişare ediyoruz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda yeni dönemi duyurdu: 'Yargılamalar hızlanacak'

HEDEF SÜREYİ AŞAN HAKİM İÇİN HSK DEVREYE GİRECEK

Bakan Gürlek, her davanın türüne göre bir "hedef süresi" olduğunu hatırlatarak, bu sürelerin aşılması durumunda artık mazeret kabul edilmeyeceğini söyledi. Bakanlığın bu konudaki tavrını şu sözlerle netleştirdi:

"Burada 12. yargı paketinde özellikle yargılamanın hızlandırılmasının için bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bir de kanun ihtiyacına gerek duymayan tedbirler var. Burada yargının etkinliği ve verimliği bürosu var. Şimdi yargının etkinliği ve verimliği bürosu ne demek? Şu demek.

Şimdi bazı davaların hangi davaların ne kadar sürede aslında bizde bitirileceği belli. Bir kira tahliye davası 6 ayda bitirmek zorunda hakim. Ya da bir alacak davasını 1 yılda bitirmek zorunda. Biz bunlara hedef süre diyoruz. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada. Hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Biz, ben meslekten gelen birisiyim. Hedef süreyi hakim, savcı aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Ne demek gereği yapılacak?

Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanları yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak alo adalet sisteminde kurmuş olduğumuz sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa biz artık o hakimle ilgili de HSK, teftiş devreye girecek gereğini yapacağız."

Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda yeni dönemi duyurdu: 'Yargılamalar hızlanacak'

12. YARGI PAKETİ MECLİSE GELİYOR

Yargının hızlandırılmasına yönelik kanuni düzenlemelerin 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacağını müjdeleyen Gürlek, kanun değişikliği gerektirmeyen idari tedbirlerin ise halihazırda uygulanmaya başlandığını belirtti. Bakan, hakim ve savcıların kendi davaları söz konusu olduğunda beklemek istemeyecekleri süreleri, vatandaşa da reva görmemeleri gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor
ETİKETLER
#Yargı Reformu
#Akın Gürlek
#adalet bakanı
#Hedef Süre
#Uzun Davalar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.