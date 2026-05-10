Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | tgrthaber.com

Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı

CHP’de rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından başlayan kargaşa her gün katlanarak devam ediyor. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının ‘etkin pişmanlık’ itirafları, makam aracı masraflarından, kurultay için elden verilen milyonlarca TL'ye kadar Özgür Özel’i hedef alan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 10:02

Tutuklanan belediye başkanları ve yakın çevrelerinin rüşvet ve yolsuzluk yönündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetimini zor durumda bıraktı... CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları hakkında daha önce AK Parti ve yargıyı eleştiren, gizli tanıklar üzerinden senaryolar üretildiğini savunan Özel’in, son itirafların ardından sıkıntılı bir süreç yaşadığı belirtiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı

Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bazı CHP'li belediye başkanları ve yakın çevrelerinin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda kaldı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek Özgür Özel'in makam aracının VIP dönüşüm ücretinin Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti.
Yalım, ayrıca 2023 CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini, delegeleri ikna etmek için çalıştığını ve Özel'e çeşitli hediyeler ile babası adına bir araç aldığını ileri sürdü.
Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon avroyu CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dâhilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü.
Özel, makam aracı iddiasına karşılık bir kamu zararı varsa karşılanacağını belirtirken, diğer iddialar hakkında sessiz kaldı ve Gökhan Böcek'in ifadeleri için partiye iftira atıldığı değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da Mutlak Butlan davasını inceleyen ilgili daireye gönderdi.
Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.

ÖZEL'İN TALİMATIYLA VIP ARAÇ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 makam aracının yaklaşık 170 bin avro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm ücretinin, Özel’in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti.

Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı

Yalım, 2023’te düzenlenen CHP kurultayı öncesinde harcamalar için Özel’e 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini, bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine, 1 milyon TL’sini ise Denizli’de bulunan yakın bir arkadaşına teslim ettiğini ileri sürdü. Ayrıca delegelerle görüşerek Özel’in genel başkan seçilmesi adına ikna çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü. Yalım, 2022 yılında Özgür Özel ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini, eşine ve kızına çanta aldığını, daha sonra Özel’in bir çanta daha talep ettiğini ve 2019’da değeri 5-6 bin TL olan bir saat hediye ettiğini söyledi. Bunun yanında, Özel’in isteği üzerine babası adına bir araç ayırttığını ve 180 bin TL’lik fiyat farkını kendisinin ödediğini de iddia etti.

Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı

Özkan Yalım, ifadesinde kendisine ait otelde zaman zaman CHP yöneticilerinin ücretsiz şekilde konakladığını, herhangi bir kayıt oluşturulmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını belirtti. Özgür Özel’in de 7-8 kez bu otelde kaldığını ileri süren Yalım, merhum eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özel’in geçmişte otelin restoranında birlikte yemek yediğini iddia etti.

1 MİLYON AVRO İDDİASI

Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Veli Ağbaba’nın talebiyle 1 milyon avroyu CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü. İddiaların ardından açıklama yapan Özgür Özel, suçlamaları reddetti. Makam aracı iddiasıyla ilgili olarak, “Bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, diğer cebine konur” diyen Özel, hediye, para ve otel iddialarına ilişkin sessiz kaldı. Gökhan Böcek’in ifadeleri için ise “Partiye iftira atılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı

MUTLAK BUTLANI ETKİLEYEBİLİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadelerini Ankara’da Mutlak Butlan davasını incelemekte olan BAM 36 HD. Dairesine gönderdiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hukukçular, Özkan Yalım’ın 2023 CHP kurultayı öncesinde Özel’e para gönderdiği ve delegelerle görüşerek ikna sağladığı yönündeki beyanlarının, İstinaf’taki mutlak butlan davasını ve Ankara’da devam eden ceza davasını etkileyebileceğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! Erbakan’ın ‘destek’ çıkışına cevap verdi
Ali Turan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 sözlerine bomba yorum: Özkan Yalım'ın itirafçı olmasından dolayı suya sabuna dokunmadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik SAHA Expo'da konuştu: 'Artık kendine yeten bir Türkiye var!'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.