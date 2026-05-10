Tutuklanan belediye başkanları ve yakın çevrelerinin rüşvet ve yolsuzluk yönündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetimini zor durumda bıraktı... CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları hakkında daha önce AK Parti ve yargıyı eleştiren, gizli tanıklar üzerinden senaryolar üretildiğini savunan Özel’in, son itirafların ardından sıkıntılı bir süreç yaşadığı belirtiliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özgür Özel'in iftira ve kumpas savunması çöktü: İfadeler köşeye sıkıştırdı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bazı CHP'li belediye başkanları ve yakın çevrelerinin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda kaldı. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek Özgür Özel'in makam aracının VIP dönüşüm ücretinin Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti. Yalım, ayrıca 2023 CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini, delegeleri ikna etmek için çalıştığını ve Özel'e çeşitli hediyeler ile babası adına bir araç aldığını ileri sürdü. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon avroyu CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dâhilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü. Özel, makam aracı iddiasına karşılık bir kamu zararı varsa karşılanacağını belirtirken, diğer iddialar hakkında sessiz kaldı ve Gökhan Böcek'in ifadeleri için partiye iftira atıldığı değerlendirmesini yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da Mutlak Butlan davasını inceleyen ilgili daireye gönderdi.

ÖZEL'İN TALİMATIYLA VIP ARAÇ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 makam aracının yaklaşık 170 bin avro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm ücretinin, Özel’in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti.

Yalım, 2023’te düzenlenen CHP kurultayı öncesinde harcamalar için Özel’e 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini, bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine, 1 milyon TL’sini ise Denizli’de bulunan yakın bir arkadaşına teslim ettiğini ileri sürdü. Ayrıca delegelerle görüşerek Özel’in genel başkan seçilmesi adına ikna çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü. Yalım, 2022 yılında Özgür Özel ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini, eşine ve kızına çanta aldığını, daha sonra Özel’in bir çanta daha talep ettiğini ve 2019’da değeri 5-6 bin TL olan bir saat hediye ettiğini söyledi. Bunun yanında, Özel’in isteği üzerine babası adına bir araç ayırttığını ve 180 bin TL’lik fiyat farkını kendisinin ödediğini de iddia etti.

Özkan Yalım, ifadesinde kendisine ait otelde zaman zaman CHP yöneticilerinin ücretsiz şekilde konakladığını, herhangi bir kayıt oluşturulmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını belirtti. Özgür Özel’in de 7-8 kez bu otelde kaldığını ileri süren Yalım, merhum eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özel’in geçmişte otelin restoranında birlikte yemek yediğini iddia etti.

1 MİLYON AVRO İDDİASI

Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Veli Ağbaba’nın talebiyle 1 milyon avroyu CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü. İddiaların ardından açıklama yapan Özgür Özel, suçlamaları reddetti. Makam aracı iddiasıyla ilgili olarak, “Bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, diğer cebine konur” diyen Özel, hediye, para ve otel iddialarına ilişkin sessiz kaldı. Gökhan Böcek’in ifadeleri için ise “Partiye iftira atılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MUTLAK BUTLANI ETKİLEYEBİLİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadelerini Ankara’da Mutlak Butlan davasını incelemekte olan BAM 36 HD. Dairesine gönderdiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hukukçular, Özkan Yalım’ın 2023 CHP kurultayı öncesinde Özel’e para gönderdiği ve delegelerle görüşerek ikna sağladığı yönündeki beyanlarının, İstinaf’taki mutlak butlan davasını ve Ankara’da devam eden ceza davasını etkileyebileceğini belirtiyor.