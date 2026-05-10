Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! Erbakan’ın ‘destek’ çıkışına cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mansur Yavaş'ı destekleyebiliriz" açıklamasına cevap verdi. Yavaş, AK Parti'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da tepki gösterdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 07:45

Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı , ABB tarafından restore edilen Gölbaşı ilçesindeki Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışını yaptı. Yavaş açılışta gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restore edilen Gölbaşı ilçesindeki Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışını yaptı ve açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABB Başkanı Yavaş, başkente yeni kültür mekanları kazandırmayı, kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeyi ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamayı önemsediğini belirtti.
Yavaş, belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmediğini ve bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soruya Yavaş, böyle bir durumda seçmenlerin onayını alacak bir referandum yapılması gerektiğini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ikinci turda Yavaş'ı destekleyebileceklerine ilişkin açıklaması sorulduğunda Yavaş, önceliğinin Ankara olduğunu ve böyle bir durum vuku bulursa takdirin kendilerinin olduğunu ancak teşekkür ettiğini söyledi.
BURCU KÖKSAL'A TEPKİ: UYGUN DEĞİL

Açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur."

ERBAKAN'IN DESTEK MESAJI SONRASI ADAYLIK AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylığı halinde Yavaş'ı destekleyebileceklerine" ilişkin sözlerine de cevap veren Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim, önceliğimiz Ankara. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz ama böyle bir şey vuku bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim."

