Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

En güncel seçim anketi yayımlandı! AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti

Betimar Araştırma, en güncel seçim anketini yayımladı. Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı anket çalışmasında katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

En güncel seçim anketi yayımlandı! AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti
Türkiye'de siyaset gündemi hareketli geçiyor. hareketli günler yaşanıyor. Belediyelere yönelik operasyonlar, Terörsüz Türkiye süreci gibi birçok konu siyaset gündeminin başında yer alıyor.

Betimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı seçim anketine göre AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 28,6 ile ikinci sırada bulunuyor.
Son süreçlerde yaşanan gelişmelerin ardından seçmenin ne düşündüğü de merak konusu...

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Betimar Araştırma, nisan ayında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi gerçekleştirdi. Anket katılımcılarına, “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

YÜZDE 34,6 İLE AK PARTİ İLE SIRADA

Ankette ilk sırada yüzde 34,6 oy oranıyla yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 28,6 oy oranıyla bulunuyor.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, yüzde 8,8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken 7,7 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

İşte ankette partilerin oy oranları;

  • AK Parti: %34,6
  • CHP: %28,6
  • DEM Parti: %8,8
  • MHP: %7,7
  • İYİ Parti: %5,6
  • Zafer Partisi: %3,4
  • Yeniden Refah Partisi: %3,3
  • TİP: %1,4
  • Saadet Partisi: %1,2
  • Diğer: %1,2
