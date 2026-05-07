HABERİN ÖZETİ CHP'de bir ayrılık iddiası daha! "Burcu Köksal AK Parti’ye geçecek" Gazeteci Sinan Burhan, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Gazeteci Sinan Burhan, kaynaklarına dayanarak Burcu Köksal'ın yakın zamanda AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ve eşinin telefonlarının kapalı olduğunu belirtti. Yarkadaş, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa etmeyeceğine dair bir cümle kuramayacağını ifade etti.

"KAYNAKLARIMA GÜVENİYORUM"

TV100 yayınında konuşan Burhan, "Kaynaklarıma güveniyorum. Yakın bir zamanda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Burhan'ın bu açıklaması üzerine “Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonu da kapalı. Kendisine mesaj yazdım. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” diye konuştu.