Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bakan Kurum'dan seçim kampanyası iddialarına sert cevap: "Bu açık bir iftiradır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim kampanyasına firari bir şahsın maddi destek verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, bu suçlamaların bir iftira olduğunu belirtti.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 21:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, 'Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında gündeme gelen, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına maddi destek verdiği iddialarını reddetti.
Bakan Kurum, söz konusu iddiaların gerçek dışı ve açık bir iftira olduğunu belirtti.
Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına herhangi bir desteğinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Kurum, kampanyasının ve şahsının bu tür iftiralarla hedef alınmasını ahlaksızlık olarak nitelendirdi.
Yolsuzluk yapanların ve yaptıkları yolsuzlukların üzerini örtmek için gündem değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
"SEÇİM KAMPANYAMIZA DESTEK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

https://x.com/murat_kurum/status/2052062823547600983

