Murat Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Bakan Kurum, "İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk." dedi. Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
Hızla temellerin atılacağının ve evlerin en kısa sürede teslim edileceğinin altını çizen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
