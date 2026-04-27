Ekonomi
Murat Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk" açıklamasını yaptı. İşte o açıklamadan tüm detaylar...

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 17:16
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 17:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kura sürecinin tamamlandığını duyurdu.
İstanbul'daki 100 bin konutun kuraları çekilerek sahipleri belirlendi.
Bu kura ile birlikte Türkiye'de 81 ildeki tüm kura süreçleri tamamlanmış oldu.
Kesin listeler noter onayı sonrası TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
Cumhurbaşkanı liderliğinde 500 bin aile daha ev sahibi yapılacak.
Bakan Kurum, "İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk." dedi. Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Hızla temellerin atılacağının ve evlerin en kısa sürede teslim edileceğinin altını çizen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/murat_kurum/status/2048760806427218131?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ İstanbul Genç kategorisi kura sonuçları 2026 sorgula! TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları 2026 isim listesi! TOKİ İstanbul emekli kura sonucu açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananları ve kaybedenleri listesi 2026! TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı?
