AK Parti'den yeni anket! Abdullah Özdemir sonuçları paylaştı: Oy farkı açılıyor

Kamuoyunda erken seçim tartışmaları devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, masadaki son anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti ve CHP'nin oy oranlarını paylaşan Abdullah Özdemir, makasın giderek açıldığını söyledi.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 04:54
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 05:04

İstanbul İl Başkanı , Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik eleştirilerde bulundu. 'nin kurumsal yapısında çürüme olduğunu belirten Abdullah Özdemir, İBB kaynaklarının vatandaşa hizmet olarak dönmediğini savundu. Habertürk TV'ye konuşan Özdemir, anket sonuçlarındaki son durumu da paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'nin kurumsal yapısında çürüme olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının vatandaşa hizmet olarak dönmediğini iddia ederek, anket sonuçlarını paylaştı.
Özdemir, CHP'nin bir belediye başkanının ipoteği altına alındığını ve ast-üst ilişkilerinin darmadağın olduğunu belirtti.
İBB kaynaklarının vatandaşa hizmet yerine iddianamelere konu olan fiillerle kullanıldığını savundu.
Yaptırdıkları yeni bir ankete göre AK Parti'nin oy oranının %35,8, CHP'nin ise %30,7 olduğunu açıkladı.
Vatandaşların CHP'li yerel yönetimlerden şikayetçi olduğunu ve sosyal medyada bu durumun dile getirildiğini ifade etti.
"CHP BİR BELEDİYE BAŞKANININ İPOTEĞİ ALTINA ALINMIŞ"

CHP'nin kurumsal işlevini yitirdiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu üzerinden göndermede bulunan AK Parti'li Abdullah Özdemir, "Normalde bir siyasi partinin lideri vardır, genel başkan yardımcıları, grup başkanları, belediye başkanları. Burada alt üst ilişkilerinin ortadan kalktığını görüyoruz. Bir belediye başkanının ipoteği altına alınmış, ast üst ilişkisi darmadağın olmuş. Bir zoom toplantısında bir belediye başkanı grup başkanlarına talimat veriyor." diye konuştu.

CHP'deki çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu kaydeden Özdemir, "Bu kaynaklar vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi gerekirken iddianamelere konu olan fiillerle oluşturuldu. Vatandaşın vergi olarak ödediği paranın karşılığında hizmeti alamadı. Aslında buradaki para milletin parası. Sonuç olarak İBB bu anlamda vatandaşı mahrum bıraktı." dedi.

ANKETLERDE SON DURUM

Anketlerdeki son durumu ve oy oranlarıyla ilgili verileri de paylaşan Abdullah Özdemir, "Düzenli olarak anketler yaptırıyoruz. Hem İstanbul'a hem genel seçimlerle ilgili. Daha yeni bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. CHP'yle makası açmış durumda. AK Parti'nin oy oranı 35,8'lerde, CHP'nin oy oranı 30,7" ifadelerini kullandı.

"CHP BU İŞİ BECEREMİYOR"

Vatandaşların CHP'deki yerel yönetimleri tecrübe ettiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu savunan Özdemir, "Şu anda yoğun şekilde sosyal medyada, internet mecralarında 'Bu işi CHP beceremiyor, bu iş AK Parti'nin işi' dediğini görüyoruz. Beykoz'da CHP'yi tecrübe etti vatandaş. Orada bir başkanvekili durumdan rahatsız olduğu için AK Parti'ye geçti." dedi.

