Ali Turan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 sözlerine bomba yorum: Özkan Yalım'ın itirafçı olmasından dolayı suya sabuna dokunmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in SAHA Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyareti sırasında "Şimdi ben burada SAHA çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem KAAN’ın üzerine gölgesi düşer, Altay Tankı’nın önüne geçer." ifadelerini kullanması TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında değerlendirildi.

Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, Özel'in siyasi bir cevap vermekten kaçınmasına çok farklı bir yorum getirerek bunun ardında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olma kararının bulunduğunu iddia etti.

"PROGRAMINDA OLMADIĞI HALDE ZİYARET ETTİ"

Turan "Özkan Yalım 'İtirafçı olacağım.' dediği gün sabah Sayın Özgür Özel, programında olmadığı halde Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada Sayın Özgür Özel hiçbir muhalefet yapmadan sorulan sorulara 'Burada ben siyasi cevap verirsem KAAN'ımız gölgelenir, roketimiz gölgelenir, yapılan işler gölgelenir. Onun için bunlara nazar değmesin. Ben bu konuda açıklama yapmak istemiyorum.' dedi."

Duruma şaşırdığını belirten Turan "'Ben siyasi açıklama yapmayacağım.' demesi Özkan Yalım'ın itirafçı olmasından dolayı. Özkan Yalım'ın yapacağı açıklamalar günlerdir kamuoyunda konuşuluyordu. 'Konuşursa çok şey açığa çıkacak.' deniyordu değil mi? 254 tane görüntü var işte oradaki verilen paralar söz konusu iddia edilen tabii onlar söz konusu bunlar açığa çıkacak.' diye." şeklinde konuştu.

"NE SUYA NE SABUNA DOKUNDU"

Turan, sözlerini şu cümleleri sarf ederek tamamladı: "Sayın Özgür Özel burada Özkan Yalım'ın itirafçı olduğunu duyunca oradaki yapmış olduğu açıklamalar o kadar itinalıydı ki yani ne suya ne sabuna dokundu. Savunma Sanayi Fuarı'ndaki yapılan işleri de öve öve bitiremedi."