Ligue 1'de, 29. haftanın erteleme maçında lider PSG, en yakın takipçisi Lens'e konuk oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 5. kez mutlu sona ulaştı Paris Saint-Germain (PSG), Lens'i 2-0 yenerek Ligue 1'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Ibrahim Mbaye'nin golleriyle maçı kazandı. Bu galibiyetle PSG, ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 76'ya yükseltti. PSG, Lens ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. PSG, tarihinde üst üste 5., toplamda ise 14. şampiyonluğunu elde etti.

PSG, mücadelenin 29. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

PSG, maçın 90+3. dakikasında Ibrahim Mbaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı ve maçı da bu skorla kazandı.

PSG, bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 76'ya yükseltti ve Lens ile arasındaki puan farkını 9 yaparak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Ligue 1'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.