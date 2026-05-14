Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 5. kez mutlu sona ulaştı

Ligue 1'de 29. haftanın erteleme maçında ikinci sıradaki Lens ile lider PSG karşı karşıya geldi. PSG, rakibini Kvaratskhelia ve Mbaye'nin attğı gollerle 2-0 mağlup ederek puan farkını 9'a yükseltti ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG, mücadelenin 29. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

PSG, maçın 90+3. dakikasında Ibrahim Mbaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı ve maçı da bu skorla kazandı.

PSG, bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 76'ya yükseltti ve Lens ile arasındaki puan farkını 9 yaparak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Ligue 1'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.

