Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 5. kez mutlu sona ulaştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ligue 1'de, 29. haftanın erteleme maçında lider PSG, en yakın takipçisi Lens'e konuk oldu.
PSG, mücadelenin 29. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
PSG, maçın 90+3. dakikasında Ibrahim Mbaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı ve maçı da bu skorla kazandı.
PSG, bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 76'ya yükseltti ve Lens ile arasındaki puan farkını 9 yaparak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligue 1'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.