Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Manchester City hata yapmadı! Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı Semenyo, Marmoush ve Savinho'nun golleriyle 3-0 kazanarak puanını 77'ye yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Manchester City hata yapmadı! Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 00:26

'de heyecan sürüyor. Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında ile , Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

HABERİN ÖZETİ

Manchester City hata yapmadı! Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Premier Lig'de 31. hafta erteleme maçında Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.
Manchester City, Semenyo ve Omar Marmoush'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Savinho, 84. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle Manchester City puanını 77'ye yükselterek lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Premier Lig'in bitimine 2 hafta kala Manchester City, deplasmanda Bournemouth ve iç sahada Aston Villa ile karşılaşacak.
Lider Arsenal ise iç sahada Burnley ve deplasmanda Crystal Palace ile mücadele edecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Manchester City, mücadelenin 31. dakikasında Semenyo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 40. dakikasında Manchester City'de sahneye çıkan Omar Marmoush skoru 2-0 yaptı ve devre arasına da bu skorla gidildi.

İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken ev sahibinde 84. dakikada fileleri havalandıran Savinho skoru belirleyen isim oldu ve Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City, bu sonuçla ligdeki 23. galibiyetini alarak puanını 77'ye yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Manchester City, ligin son 2 haftasında sırasıyla deplasmanda Bournemouth ve iç sahada Aston Villa ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise ligin son 2 haftasında sırasıyla iç sahada Burnley ve deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! Milano ekibi sezonu çifte kupayla kapattı
ETİKETLER
#futbol
#Futbol
#manchester city
#premier lig
#crystal palace
#maç sonucu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.