Manchester City hata yapmadı! Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'de heyecan sürüyor. Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.
Manchester City, mücadelenin 31. dakikasında Semenyo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 40. dakikasında Manchester City'de sahneye çıkan Omar Marmoush skoru 2-0 yaptı ve devre arasına da bu skorla gidildi.
İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken ev sahibinde 84. dakikada fileleri havalandıran Savinho skoru belirleyen isim oldu ve Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Manchester City, bu sonuçla ligdeki 23. galibiyetini alarak puanını 77'ye yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
Manchester City, ligin son 2 haftasında sırasıyla deplasmanda Bournemouth ve iç sahada Aston Villa ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise ligin son 2 haftasında sırasıyla iç sahada Burnley ve deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.