Premier Lig'de heyecan sürüyor. Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

HABERİN ÖZETİ Manchester City hata yapmadı! Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı Premier Lig'de 31. hafta erteleme maçında Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Manchester City, Semenyo ve Omar Marmoush'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Savinho, 84. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle Manchester City puanını 77'ye yükselterek lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Premier Lig'in bitimine 2 hafta kala Manchester City, deplasmanda Bournemouth ve iç sahada Aston Villa ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise iç sahada Burnley ve deplasmanda Crystal Palace ile mücadele edecek.

Manchester City, mücadelenin 31. dakikasında Semenyo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 40. dakikasında Manchester City'de sahneye çıkan Omar Marmoush skoru 2-0 yaptı ve devre arasına da bu skorla gidildi.

İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken ev sahibinde 84. dakikada fileleri havalandıran Savinho skoru belirleyen isim oldu ve Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City, bu sonuçla ligdeki 23. galibiyetini alarak puanını 77'ye yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Manchester City, ligin son 2 haftasında sırasıyla deplasmanda Bournemouth ve iç sahada Aston Villa ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise ligin son 2 haftasında sırasıyla iç sahada Burnley ve deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.