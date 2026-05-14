Başrolünde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinin son bölümünde heyecan yine doruklara çıktı! Ceylan'ın Haydar Ali'ye karşı büyük itirafı, Sultan'ın Haydar Ali ile beraber duygusal yakınlığa girmesi, Hülya'nın yaptıkları dolayısıyla Merdan'a karşı kendini affettirme çabası ve beraberinde ise aralarındaki engelin yavaştan kalkması; bölümü büyük bir heyecanla takip ettirir iken dizinin yeni bölümünde nelerin olacağı ise izleyiciler arasında merakla bekleniyor. Peki Yeraltı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi son bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi 15. bölüm özeti gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi son bölümde neler oldu? Kartal'dan Haydar Ali'ye cazip teklif Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin son bölümünde Ceylan'ın Haydar Ali'ye itirafı ve yaşanan diğer gelişmeler merak uyandırdı. Ceylan'ın Haydar Ali'ye karşı büyük itirafı bölümün en dikkat çekici anlarından biri oldu. Sultan'ın Haydar Ali ile duygusal yakınlığa girmesi ve Hülya'nın Merdan'a kendini affettirme çabaları da yaşandı. Kartal'ın Ceylan'ı kaçırmasıyla başlayan bölümde Bozo'nun tuzağı ve Haydar Ali'nin Ceylan'ı kurtarma yolculuğu öne çıktı. Ceylan, yaşadıklarına sadece sevdiği için katlandığını gözyaşlarıyla anlatarak sırtındaki yükten kurtuldu. Haydar Ali, Ceylan'ın itirafı üzerine geçmişe yönelik bildiklerini sorgulamaya başladı. Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU? YERALTI 15. BÖLÜM ÖZETİ:

13 Mayıs Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı'da Kartal'ın Ceylan'ı kaçırmasıyla başlayan bölüm beraberind egelen gelişmelerle birlikte tüm taşları yerinden oynatır.

Bozo'nun Kartal'ı tuzağına düşürdüğünü zannettiği anda Kartal'ın Ceylan'ı karçırdıkları videoyu Bozo'ya izletmesi onu büyük bir çıkmaza sokar.

Bu esnada ise Haydar Ali, sevdiği kadın Ceylan'ın hayatını kurtarabilmek adına tek başına ölümcül bir yolculuğa çıkar. Ceylan'ı kurtaran Haydar Ali'yi görmenin sevinci ve yaşadıklarından ötürü sıkıntıda kalan Ceylan ise sonunda patlak vererek asıl kimliğini belli eder.

Yaşadıklarına sadece onu sevdiği için katlandığını gözyaşlarıyla anlatan Ceylan bu itirafıyla sırtındaki büyük bir yükten kurtulur.

Haydar Ali ise öğrendikleri karşısında geçmişe yönelik bildiklerini tek tek sorgulamaya başlar. Bozo ve Ceylan'ın evliliğinde Ceylan’ın hayal ettiği yaşam ile Bozo’nun kurduğu düzen arasındaki uçurum her ikisi tarafından önemli bir kırılmaya sebep olur.

YERALTI DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her sahnesi ayrı bir merak ve heyecanla takip edilen Yeraltı dizisinin son bölümü yine izleyicilere ekran başında nefes aldırmadı.

Çarşamba akşamlarının bir numaralı dizilerinden olup Eşref Rüya'nın en güçlü rakibi Yeraltı, nefes kesen bölümünden sonra izleyicileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya yöneltti.

Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman sosyal medyaya düşer düşmez detay videosu habere eklenecektir.