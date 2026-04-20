İslam Memiş altın için 8000 lira tarihini açıkladı: Bu hafta perşembe gününe dikkat

Bengü Sarıkuş
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:51
20.04.2026
saat ikonu 10:54
islam memiş Gram altın

Piyasa uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıları heyecanlandıran yeni tahmin geldi. Gram altın için yaz aylarını işaret eden Memiş, 8000 lira ve üzerindeki o seviyeyi açıkladı. 'Piyasalar manipüle ediliyor' diyerek kritik bir uyarıda bulunan ünlü analist, elinde altını olanların neden beklemesi gerektiğini tek tek anlattı.

Finans analisti İslam Memiş

Finans analisti İslam Memiş, haftaya ilişkin piyasa değerlendirmelerinde hem küresel hem de yurt içi gelişmelere dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Memiş, özellikle Ortadoğu kaynaklı haber akışının piyasalar üzerindeki belirleyici etkisinin sürdüğünü vurguladı.

hürmüz boğazı petrol

Memiş değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu hafta hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Ancak yine gözümüz kulağımız Ortadoğu’da. Cuma günü küresel piyasalarda bir iyimserlik vardı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın açılması petrol fiyatlarında yaklaşık %9 civarında sert satışlara neden oldu ve Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinin altına kadar sarktı. Bugüne baktığımız zaman ise hafta sonu cumartesi günü Hürmüz Boğazı’nın tekrar kapatılmasıyla birlikte yaklaşık %4 yükselişle haftaya başlayan bir petrol piyasası görüyoruz." dedi.

Brent petrol

"Brent petrol şu anda 94 dolar seviyesinde. Petrol karşısındaki tüm varlıklar yine satıcılı. Piyasaların bilerek ve isteyerek manipüle edildiğini düşündüğüm için bu hafta yatırımcıların daha sakin kalması, pozisyonlarını koruması ve kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
 

Borsa İstanbul 100 endeksi

Borsa tarafında da hareketliliğin süreceğini belirten Memiş, teknik seviyelere dikkat çekti:
“Borsa tarafında hareketlilik dikkat çekici olacak. Borsa İstanbul 100 endeksi geçen hafta 14.587 puanla rekor tazelemişti. Yeni haftaya yaklaşık %1 satıcılı başladı. 14.300 puan seviyesi destek, 14.600 puan seviyesi direnç konumunda. Bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz.”
 

Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı

Memiş, “Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL kuru 44,87 seviyesinde. Yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket beklentimiz olduğu için döviz tarafında düşüş beklentimiz yok. Euro/dolar paritesi geçen hafta 1.18 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Şu anda 1.1765 seviyesinde. 1.1720 destek, 1.18 üzeri tekrar hedef olabilir. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Euro/TL kuru 52,84 seviyesinde. 52,60 destek, 53 lira üzeri tekrar test edilebilir" dedi.
 

Ons altın Altın piyasası

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Altın piyasasına ilişkin de yükseliş beklentisini koruyan Memiş, "
“Ons altın 4800 dolar seviyesinden 4740 dolar seviyesine geriledi. 4740 dolar destek, 4860 dolar direnç. Bu bantta dalgalanma görülebilir ancak ana trend yukarı olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Altın satmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gram altın 6.930 lira seviyesinde haftaya başladı. 6.900 lira destek, 7.040 lira direnç. 6.900 altına sarkmalar kalıcı olmayabilir. Orta vadede 7.000–7.500 lira bandı, yaz aylarında ise 8.000 lira ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir" dedi.
 

gümüş fiyatları

Gümüş tarafında da benzer bir görünüm olduğunu ifade eden Memiş, "Gümüş tarafında geçen hafta %5 civarında yükseliş vardı. Yeni haftaya %1,5 civarında satıcılı başladı. Ons gümüş 79–80 dolar bandında. 77 dolar destek, 86 dolar direnç. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gram gümüşte 111–112 lira destek, yukarıda 117–120 lira bandı hedeflenebilir" diyerek yatırımcıyı uyardı.
 

Petrol fiyatlarındaki oynaklık Brent petrol

"Brent petrol 96,5 dolar seviyesinde haftaya yükselişle başladı. Haber akışına bağlı olarak sert dalgalanmalar devam ediyor. 94 dolar destek, 104 dolar direnç. Bu bantta hareketin sürmesi beklenebilir" diyen uzman isim petrol fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çekti.
 

Kripto para piyasası

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, şu bilgileri paylaştı:
"Bitcoin geçen hafta 77–78 bin dolar seviyesine yükselmişti. Şu anda 74.756 dolar seviyesinde ve %3,5 civarında düşüşle haftaya başladı. Ethereum’da da yaklaşık %6 düşüş var ve 2260 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Dolar endeksi 98 seviyesinde yatay. Altın-gümüş rasyosu 60 seviyesinde, 58 destek, 62 direnç."
 

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Ayrıca işlem takvimine ilişkin önemli bir detayı da hatırlatan Memiş, yatırımcıları uyardı:
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla borsalar kapalı olacak. Bu nedenle işlem yapanların bu detayı göz önünde bulundurması gerekiyor.”
 

altın, euro, gümüş ve borsa

YENİDEN YÜKSELİŞ GELECEK

"Genel tabloya baktığımızda, hafta sonu Hürmüz Boğazı gelişmeleri nedeniyle negatif bir başlangıç var. Ancak piyasaların artık olumsuz haber akışlarından yorulduğunu ve olumlu haberlere daha hızlı tepki verme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle düşüşlerin çok kalıcı olmayabileceğini ve hafta içinde hızlı toparlanmalar görülebileceğini düşünüyorum. Özellikle altın, euro, gümüş ve borsa tarafında tekrar yükselişlerin görüldüğü bir piyasa oluşabilir." diyen Memiş yine de yatırımcıları temkinli olmaya davet etti.

