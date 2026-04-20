Otoparkta drift yaptılar, 700 bin lira ceza yediler! O anlar kamerada

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Şahıslara toplam 700 bin lira idari para cezası uygulanırken, 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı suçtan işlem yapılan sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Özetle