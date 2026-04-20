Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

Emlak piyasasında yeni altın madeni eski binalar oldu. Kentsel dönüşüm avcıları hızla artarak eski daireleri topluyor. Karot testiyle süreci başlatıp mülk sahiplerini zorla dönüşüme yönlendiren 'dönüşüm avcıları 10 milyon liraya aldıkları daireleri dönüşüm sonrası 25 milyon liraya satıyor. Bu rant kavgasında sistemin perde arkasını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlatan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, tüm ev sahiplerini uyardı.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 12:50

piyasası hareketli günlerden geçiyor. avantajlarının artmasıyla birlikte yatırımcılar, dönüşüme girebilecek eski binalara yönelmeye başladı. “” kampanyası ve 3 milyon TL’ye kadar açıklanan kentsel dönüşüm kredisi, bu alandaki ilgiyi ciddi şekilde artırdı. Piyasada “kentsel dönüşüm avcıları” olarak adlandırılan yatırımcılar, satılığa çıkan eski daireleri orantısız şekilde topluyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a emlak piyasasındaki son durum hakkında bilgi vererek ev almak isteyen yatırımcıları uyardı.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

Kentsel dönüşüm avcıları” tam olarak kimlerden oluşuyor? Bireysel mı, yoksa organize gruplar mı söz konusu?

Şenay Araç: İstanbul’da gayrimenkul piyasasında son dönemde dikkat çeken yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Kentsel dönüşüm avantajlarının artmasıyla birlikte yatırımcılar, dönüşüme girebilecek eski binalara yönelmeye başladı. Bu yatırımcılar piyasada “kentsel dönüşüm avcıları” olarak adlandırılıyor ve satılığa çıkan eski daireleri yakından takip ediyor.

Kentsel dönüşüm avcıları dediğimiz kişiler aslında fırsat odaklı hareket eden yatırımcılar. Bazen bireysel bazen ise organize hareket edebiliyorlar. Özellikle eski ve dönüşüme girmemiş binaları hedef alıyorlar.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

Son 6 ayda bu alana yönelimi patlatan kırılma noktası ne oldu?

Şenay Araç: “Yarısı Bizden” kampanyası ve 3 milyon TL’ye kadar açıklanan kentsel dönüşüm kredisi, bu alandaki ilgiyi ciddi şekilde artırdı. Sunulan finansal destekler yatırımcıların bu alana yönelmesini hızlandırdı. Eskiden dönüşüm maliyeti yatırımcıyı düşündürüyordu, ancak bugün devletin sunduğu desteklerle bu yük önemli ölçüde hafifledi.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

ZORLA DÖNÜŞÜME GİRİYORLAR

Yatırımcılar eski binaları nasıl tespit ediyor ve süreci nasıl başlatıyor?

Şenay Araç: Sahada eski binaları tespit ediyor ve satışa çıkan daireleri satın alıyor. Eğer bina daha önce kentsel dönüşüme başvurmamışsa, karot testi yaptırılarak yapı riskli kapsamına alınabiliyor. Riskli rapor alındıktan sonra süreç resmen başlıyor ve bina kentsel dönüşüme girmek zorunda kalıyor. Çoğu zaman tek daireyle yetinmiyorlar. Aynı binadan birden fazla daire alarak süreci kontrol altına almaya çalışıyorlar.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

Bu yatırım modelinde hangi bölgeler öne çıkıyor?

Şenay Araç: Değer artış potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler ön planda. Özellikle Etiler, Şişli, Beşiktaş, Florya, Bakırköy ve Bağdat Caddesi gibi mülk değerlerinin yüksek olduğu bölgeler bu yatırım modelinin merkezinde yer alıyor.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

Binalarda yaşayan maliklerin tutumu nasıl etkiliyor süreci?

Şenay Araç: Bu binalarda genellikle yaşlı nüfus yaşıyor ve çoğu zaman kentsel dönüşüme sıcak bakmıyorlar. Ancak raporu çıktıktan sonra süreç zorunlu hale geliyor. Bu noktada tahliye kararları alınabiliyor ve hak sahiplerini dairesini satmak zorunda kalabiliyor.

10 milyona alıp 25 milyona satıyorlar! İstanbul’da yeni trend: Kentsel dönüşüm avcıları

İKİ KATINDAN FAZLA KAR EDİYORLAR

Rant peşinde koşan kişiler bu süreçten ne kadar kazanç elde edebiliyor?

Şenay Araç: Lokasyona bağlı olarak ciddi kazançlar söz konusu. Örneğin 10 milyon TL’ye alınan bir daire, proje tamamlandığında 20-25 milyon TL seviyelerine çıkabiliyor. Bazı yatırımcılar aynı binadan birden fazla daire alarak sistemi daha avantajlı hale getiriyor. Daireler farklı kişilerin üzerine alınıyor; eş, çocuk ya da birinci derece yakınlar üzerinden yapılan işlemler sayesinde her daire için ayrı ayrı kentsel dönüşüm desteklerinden faydalanılıyor. Bu da kazancı ciddi şekilde artırıyor.

