Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Özel Haber
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’deki cinayetlerin kan donduran ortak özelliği! Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar'dan sarsıcı açıklamalar

Ölümden hemen sonra vücut hangi hikayeyi anlatır? Türkiye’de işlenen cinayetlerin arkasındaki o tüyler ürperten gerçek ne? Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar, çocuk istismarından kadın cinayetlerine kadar sarsıcı gerçekleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye'deki cinayetlerin kan donduran ortak özelliği! Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar'dan sarsıcı açıklamalar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 17:44

Kusursuz var mıdır, yoksa sadece henüz çözülememiş sırlar mı var? Aramızda dolaşan 'reaksiyonel' katillerden tabağınızdaki son lokmaya kadar şüpheyle bakmanızı sağlayacak bir değerlendirme...

Türkiye’deki cinayetlerin kan donduran ortak özelliği! Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar'dan sarsıcı açıklamalar

0:00 388
HABERİN ÖZETİ

Türkiye’deki cinayetlerin kan donduran ortak özelliği! Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar'dan sarsıcı açıklamalar

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, ölüm nedenlerini, adli tıbbın adalet sistemindeki yerini ve Türkiye'deki cinayetlerin özelliklerini Tgrthaber.com'a anlattı.
Ölümler doğal ve adli olarak ikiye ayrılır; adli ölümlerde savcı ile birlikte otopsi yapılır.
Adli tıp, yaralanma, ölüm gibi olayların hukuki boyutunun değerlendirilmesinde kilit rol oynar.
Yaralanmaya bağlı olmayan ölümlerde en sık kalp-damar ve beyin hastalıkları görülürken, yaralanmaya bağlı ölümlerde trafik kazaları ilk sırada yer almaktadır.
Türkiye'de planlı cinayetlerden ziyade ani öfke patlamaları sonucu işlenen 'reaksiyonel cinayetler' daha yaygındır.
Prof. Dr. Kar, özellikle çocuk ve kadınlara yönelik suç vakalarının kendisini derinden etkilediğini belirtmiştir.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tüyler ürperten ve duygulandıran detayları anlattı.

Bir ölümün ‘normal’ mi yoksa şüpheli mi olduğunu ilk bakışta nasıl anlarsınız?

Prof. Dr. Hakan Kar: Bir ölümün normal mi yoksa şüpheli mi olduğunu anlamak için öncelikle ölümleri iki ana gruba ayırıyoruz: doğal ölümler ve adli ölümler. Doğal ölümler, bir hastalığa bağlı ya da o hastalığın beklenen bir komplikasyonu sonucunda meydana gelen ölümlerdir.

Adli ölümler ise ölümün kökenine göre; intihar, cinayet, kaza ve ani, beklenmedik, şüpheli tüm ölümleri kapsar. Bu tür ölümlerde, Ceza Muhakemesi Kanunu gereği savcı ile birlikte adli tıp uzmanı tarafından adli otopsi yapılır.

Adli otopsi sürecinde ilk olarak ölen kişinin kimliklendirilmesi gerçekleştirilir. Ardından ölüm zamanının belirlenmesine yönelik bulgular incelenir. Son aşamada ise ortaya konmaya çalışılır. Bu aşamada kan, idrar gibi biyolojik örnekler ile iç organlardan alınan parçalar toksikolojik ve patolojik açıdan değerlendirilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda kesin ölüm nedeni belirlenir.

Adaletin sağlanmasında adli tıp ne kadar belirleyici?

Prof. Dr. Hakan Kar: Adli tıp, adaletin sağlanmasında son derece kritik bir role sahiptir. Hukuk insanla ilgilenir; adli tıp da aynı şekilde insanla ilgilenir.

Bir kişi yaralanma, kaza, darp, trafik kazası, cinsel saldırı ya da ölüm gibi durumlara maruz kaldığında; bu olayların hukuki boyutunun değerlendirilmesinde adli tıp devreye girer. Yaralanmanın ağırlığının belirlenmesi, kullanılan maddelerin tespiti, kusur oranlarının değerlendirilmesi, cinsel saldırı vakalarında delillerin ortaya konması ve ölüm vakalarında ölüm zamanı ile nedeninin belirlenmesi gibi birçok konuda adli tıp hukuka yardımcı olur.

Adli tıp oldukça geniş bir alandır. Adli psikiyatri, adli toksikoloji ve adli genetik gibi birçok alt dalı içerir. Ülkemizde adli tıp hizmetleri iki ana yapı altında yürütülür: Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin adli tıp anabilim dalları. Ancak dosya yükü oldukça fazla ve adli tıp uzmanı sayısı henüz yeterli değil. Önümüzdeki yıllarda yeni uzmanların yetişmesiyle bu açığın kapanacağını umuyoruz.

En sık karşılaştığınız ölüm nedeni nedir ve bu size toplum hakkında ne söylüyor?

Prof. Dr. Hakan Kar: Ölüm nedenlerini iki başlık altında değerlendirmek daha doğru olur: yaralanmaya bağlı olanlar ve olmayanlar.

Yaralanmaya bağlı olmayan ölümlerde en sık karşılaştığımız neden kalp-damar hastalıklarıdır. İkinci sırada ise beyinle ilgili hastalıklar, özellikle beyin kanamaları gelir.

TABAĞINIZDAKİ TEHLİKE

Kalp-damar hastalıklarının bu kadar yaygın olmasının temel nedenleri arasında beslenme alışkanlıklarımız önemli bir yer tutuyor. Yağ ve kolesterol açısından zengin, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ile birlikte yoğun sigara kullanımı damar tıkanıklıklarına ve buna bağlı kalp krizlerine yol açıyor.

Bunun yanında fiziksel aktivite eksikliği de önemli bir faktör. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten uzak bir yaşam tarzı ile kalp sağlığını korumak ve sağlıklı yaşlanmak mümkündür.

Yaralanmaya bağlı ölümlerde ise ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Hem sürücü hem de yaya olarak trafik kazaları ciddi bir ölüm nedenidir. Bu durum, trafik kurallarına yeterince uyulmamasıyla ilişkilendirilebilir. Sadece cezalarla bu sorunun çözülemeyeceğini düşünüyorum. Asıl ihtiyaç olan şey, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasıdır.

Bir katilin davranışlarından ya da bedenden ‘hikâye okumak’ mümkün mü?

Prof. Dr. Hakan Kar: Bir katilin davranışlarından ya da bedeninden bir hikâye çıkarmak aslında mümkündür; ancak bu, doğrudan adli tıbbın değil, adli psikiyatrinin alanına girer.

Adli tıp uzmanları genellikle faille birebir temas kurmaz. Daha çok olayın fiziksel ve biyolojik yönleriyle ilgileniriz. Suçlu profillemesi dediğimiz süreç ise adli psikiyatrinin konusudur.

TÜRKİYE'DEKİ CİNAYETLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ

Dosya içindeki detaylar, failin davranış kalıpları, kullanılan yöntemler ve yakalanmamak için başvurduğu stratejiler analiz edilerek bir suçlu profili oluşturulabilir. Ülkemizde çoğunlukla “reaksiyonel cinayetler” görülmektedir. Yani ani öfke patlamaları sonucu, tartışma veya gerilim anında işlenen suçlar daha yaygındır. Planlı ve seri cinayetler ise nispeten daha azdır.

Kariyeriniz boyunca “Bu dosyayı asla unutamam” dediğiniz, sizi en çok zorlayan vaka hangisiydi?

Prof. Dr. Hakan Kar: Meslek hayatımız boyunca çok sayıda sarsıcı ve üzücü vakayla karşılaşıyoruz. Bu nedenle en önemli konulardan biri de kendi psikolojik sağlığımızı koruyabilmek.

Ben bu konuda iş ve özel hayatı kesin sınırlarla ayırmaya çalışıyorum. Mesai saatleri içinde işime odaklanıp, sonrasında işle ilgili düşünmemeye gayret ediyorum. Dosyaların işte kalması gerektiğine inanıyorum.

Beni en çok etkileyen vakalar genellikle çocuklara ve kadınlara yönelik suçlar oluyor. Bu nedenle uzmanlık alanımı özellikle cinsel şiddet ve çocuk istismarı üzerine yoğunlaştırdım.

Spesifik bir örnek vermek gerekirse, hem cinsel saldırıya uğrayıp hem de öldürülen kadın ve çocuk vakaları beni derinden etkiliyor. Ancak bu duygusal yükün mesleki tarafsızlığımızı etkilemesine izin vermemeliyiz.

Ülkemizde kadın ve çocuk olmak çoğu zaman daha zor. Bu nedenle mağdur durumdaki bireylerin haklarını savunmak ve faillerin adalet karşısında hesap vermesine katkıda bulunmak benim için büyük bir manevi değer taşıyor. Bu alanda çalışmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.

ETİKETLER
#cinayet
#ölüm nedeni
#Trafik Kazaları
#Cinsel Şiddet
#Adli Tıp Raporu
#Özel Haber
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.