Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması! 'En küçük tavize izin vermeyeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"EN KÜÇÜK BİR TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, herkesi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarda olduklarını belirtti.

Eğitim ailesi olarak şimdi kendilerine düşenin, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmek olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: "Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin milli birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir.

"MESLEKTAŞLARIMIZA, VELİLERİMİZE VE SENDİKALARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bu sabah ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir. Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."