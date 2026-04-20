Canan Karatay eşinin ölümünden sonra imaj değiştirdi! Bakın neresini yaptırdı

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay eşini kaybetmesinin ardından yaptırdığı estetikle gündem oldu. Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay 26 Kasım 2025 Çarşamba günü defnedilmişti. Canan Karatay acı kaybından sonra uzun süre ekranlarda yer almamıştı.



Özetle

Dr. Ali Başak Karatay, 1947 İstanbul doğumlu olup, ABD'de Syracuse University'de yükseköğrenimini tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu öğretim üyelerinden biri olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Canan Karatay ise 1943 Elazığ doğumlu bir hekim, akademisyen ve yazardır; kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanıdır.

1979 yılında Prof. Dr. Canan Karatay ile evlenen Dr. Ali Başak Karatay’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Eşini kaybettikten sonra zor günler yaşayan Canan Karatay uzun süre ekranlarda yer almadı. Şimdilerde sosyal medyada hesabından videolar çekmeye devam eden başarılı ismin yaptırdığı dişleri ise beğeni topladı.



ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?



1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dr. Ali Başak Karatay, yükseköğrenimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra akademik çalışmalarını sürdüren Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı ve uzun yıllar bu alanda ders verdi. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapıyordu.





Dr. Ali Başak Karatay, akademik birikimi, entelektüel kimliği ve felsefe alanındaki katkılarıyla tanınıyordu. Prof. Dr. Canan Karatay ile 46 yıl süren evlilikleriyle de örnek bir birliktelik sergiledi.



CANAN KARATAY KİMDİR?

Canan Karatay, Türk hekim, akademisyen ve yazardır. 1943 yılında Elazığ’da doğmuştur. Kardiyoloji ve iç hastalıkları alanlarında uzmanlaşmış, uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır.

Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Karatay, daha sonra kardiyoloji alanında çalışmalarını sürdürmüş ve profesör unvanını almıştır. İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak akademik kariyerine devam etmiştir.

Canan Karatay, özellikle beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Düşük karbonhidratlı beslenme, doğal gıdalar ve şeker tüketiminin azaltılması gibi konularda görüşleriyle tanınır. Bu görüşlerini kitaplarında ve televizyon programlarında sıkça dile getirmiştir.

Aynı zamanda popüler sağlık kitapları yazan Karatay, Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesine sahiptir; ancak bazı açıklamaları tıp camiasında tartışmalara da yol açmıştır.

