Serdar Ortaç, Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

90'lı yıllara damga vuran Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Yürümekte dahi zorlanan Serdar Ortaç geçtiğimiz hafta iyileştiğini ve kendini çok iyi hissettiğini belirtmişti. Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın Canan Karatay'ın verdiği krem sayesinde iyileştiği iddia edildi. Konu hakkında konuşan Serdar Ortaç öfke kustu.

SERDAR ORTAÇ'IN SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konser sırasında sağlık durumuyla konuşmuş ve sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Son sağlık durumuna yönelik bilgileri paylaşan Serdar Ortaç, "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.

"CANAN KARATAY KREMİ" İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Son günlerde sosyal medyada, Ortaç'ın iyileşmesinin Prof. Dr. Canan Karatay'ın verdiği bir krem sayesinde gerçekleştiği yönünde iddialar yer aldı.

SERDAR ORTAÇ'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Söz konusu iddiaya cevap veren Serdar Ortaç, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle. Kremle falan işim olmadı" ifadelerini kullandı.