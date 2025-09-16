Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç, Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

Uzun süredir MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Prof. Dr. Canan Karatay'ın kendisine bir krem verdiği ve bu sayede sağlığına kavuştuğu yönündeki iddialara öfke kustu. Ortaç, ''Külliyen yalan, kremle falan işim olmadı'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Ortaç, Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:18

90'lı yıllara damga vuran , uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Yürümekte dahi zorlanan Serdar Ortaç geçtiğimiz hafta iyileştiğini ve kendini çok iyi hissettiğini belirtmişti. Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın 'ın verdiği krem sayesinde iyileştiği iddia edildi. Konu hakkında konuşan Serdar Ortaç öfke kustu.

SERDAR ORTAÇ'IN SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konser sırasında sağlık durumuyla konuşmuş ve sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Son sağlık durumuna yönelik bilgileri paylaşan Serdar Ortaç, "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.

"CANAN KARATAY KREMİ" İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Son günlerde sosyal medyada, Ortaç'ın iyileşmesinin Prof. Dr. Canan Karatay'ın verdiği bir krem sayesinde gerçekleştiği yönünde iddialar yer aldı.

Serdar Ortaç, Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

SERDAR ORTAÇ'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Söz konusu iddiaya cevap veren Serdar Ortaç, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle. Kremle falan işim olmadı" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek ile yolların ayrıldığı iddia edildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu

Sıkça Sorulan Sorular

MS NEDİR?
MS (Emes) hastalığı, merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilikte vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan miyelin kılıfının hastalığıdır. Miyelin kılıfının hastalığı sonucu kol veya bacak hareketleri, görme, duyu ve denge sorunlarının yaşanır.
ETİKETLER
#sosyal medya
#serdar ortaç
#ms hastalığı
#canan karatay
#Iyileşme
#Cream
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.