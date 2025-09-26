Galatasaray'da Liverpool sınavı: Victor Osimhen oynayacak mı?

İstanbul
Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde geldi. Yıldız forvet, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Liverpool karşısında sahada olabilecek ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alacak.
Victor Osimhen'in maç temposu kazanmasını gözeten Okan Buruk'un, Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması ve Alanyaspor maçının son bölümünde şans vermesi bekleniyor.
Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen; yeni takvim yılında 3 maça çıkmış ve 209 dakika sahada kalıp, 2 de gol katkısı sağlamıştı.