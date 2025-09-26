Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Liverpool sınavı: Victor Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş süreci netleşti. Milli takımda sakatlanan ve birkaç maçtır sarı kırmızılı formadan uzak kalan Victor Osimhen, Liverpool mücadelesi öncesinde hazır bir görüntü çizdi.

Galatasaray'da Liverpool sınavı: Victor Osimhen oynayacak mı?
'a 'den müjde geldi. Yıldız forvet, Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşısında sahada olabilecek ve 'nde yeniden sahne alacak.

Galatasaray'da Liverpool sınavı: Victor Osimhen oynayacak mı?

ALANYASPOR KARŞISINDA DA OYNAYABİLİR!

Victor Osimhen'in maç temposu kazanmasını gözeten Okan Buruk'un, Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması ve Alanyaspor maçının son bölümünde şans vermesi bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY İLE YENİ SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen; yeni takvim yılında 3 maça çıkmış ve 209 dakika sahada kalıp, 2 de gol katkısı sağlamıştı.

Galatasaray'da Liverpool sınavı: Victor Osimhen oynayacak mı?

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA HEDEF NEDİR?
Camia, Okan Buruk'un lig sonrasında artık Avrupa'da da başarılı olmasını bekliyor.
