Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu

Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL'lik servetinin noter huzurunda yazdırdığı vasiyetinde bir kısmını TSK ve LÖSEV’e bıraktığı açıklanmıştı. Açıklanan vasiyette adı geçmeyen ünlü sanatçının oğlu Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespiti başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ferdi Tayfur'un mirasçılarından biri de yeğeni Şirin Gözalıcı oldu.

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİ ŞİRİN GÖZALICI'DAN MİRAS SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Adana’da açılan Ferdi Tayfur Müzesi’nin açılışına katılan usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı; Bi Kanal TV’de ekrana gelen Bi Bakalım programı muhabiri Barış Ağıl’a özel açıklamalarda bulundu.

Kuzenleri Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt ile girdikleri hukuk savaşı hakkında konuşmak istemeyen Şirin Gözalıcı, “Her şey mahkemede zaten. Süreç halka açık şekilde yapıldığı zaman, siz de oradan öğrenirsiniz.” demekle yetindi.



FERDİ TAYFUR'UN MİRASI ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'te 80 daire ve 7 villası olduğu iddia edilirken, ayrıca Marmaris'te ise yarım adası olduğu öne sürüldü. Ferdi Tayfur mal varlıklarının dışında seslendirdiği ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortaya çıktı.