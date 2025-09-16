Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında miras polemiği gündem oldu. Uzun bir aradan sonra Tuğçe Tayfur hakkında konuşan Şirin Gözalıcı, "Her şey mahkemede zaten" dedi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu
16.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:19

'un 3 milyar TL'lik servetinin noter huzurunda yazdırdığı vasiyetinde bir kısmını TSK ve LÖSEV’e bıraktığı açıklanmıştı. Açıklanan vasiyette adı geçmeyen ünlü sanatçının oğlu Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespiti başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ferdi Tayfur'un mirasçılarından biri de yeğeni Şirin Gözalıcı oldu.

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİ ŞİRİN GÖZALICI'DAN MİRAS SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Adana’da açılan Ferdi Tayfur Müzesi’nin açılışına katılan usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı; Bi Kanal TV’de ekrana gelen Bi Bakalım programı muhabiri Barış Ağıl’a özel açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu

Kuzenleri Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt ile girdikleri hukuk savaşı hakkında konuşmak istemeyen Şirin Gözalıcı, “Her şey mahkemede zaten. Süreç halka açık şekilde yapıldığı zaman, siz de oradan öğrenirsiniz.” demekle yetindi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu

FERDİ TAYFUR'UN MİRASI ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'te 80 daire ve 7 villası olduğu iddia edilirken, ayrıca Marmaris'te ise yarım adası olduğu öne sürüldü. Ferdi Tayfur mal varlıklarının dışında seslendirdiği ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez Tuğçe Tayfur hakkında konuştu
