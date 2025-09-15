Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti

Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibinde yer aldığı bilinen senarist Merve Göntem'in gözaltına alındığı öğrenildi. Göntem'in bir videoda üniversiteli genç kızlara yönelik kullandığı ahlak dışı ifadelere tepki yağmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 22:02

Kızılcık Şerbeti dizisi senaristi Merve Göntem'in bu akşam evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Göntem'in geçmişte bir hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözleri tepki çekmişti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti

MERVE GÖNTEM GÖZALTINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından soruşturmayı doğrulayarak Göntem'in Cihangir'deki evinden polisler eşliğinde çıktığını duyurdu.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİNDEN SKANDAL SÖZLER

Göntem, bir süre önce katıldığı bir sosyal medya yayınında üniversiteli kızların para karşılığı ahlak dışı davranışlarda bulunmasını överek "Bunda ne var ki!" diye savunmuştu.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti

Göntem geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti dizisinin yazar kadrosuna dahil olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti için şikayet yağdı: RTÜK harekete geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi
ETİKETLER
#sosyal medya
#skandal
#gözaltına alınma
#Kızılcık Şerbeti
#Merve Göntem
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.