Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem'e gözaltı: O sözleri tepki çekmişti

Kızılcık Şerbeti dizisi senaristi Merve Göntem'in bu akşam evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Göntem'in geçmişte bir sosyal medya hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözleri tepki çekmişti.

MERVE GÖNTEM GÖZALTINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından soruşturmayı doğrulayarak Göntem'in Cihangir'deki evinden polisler eşliğinde çıktığını duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİNDEN SKANDAL SÖZLER

Göntem, bir süre önce katıldığı bir sosyal medya yayınında üniversiteli kızların para karşılığı ahlak dışı davranışlarda bulunmasını överek "Bunda ne var ki!" diye savunmuştu.

Göntem geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti dizisinin yazar kadrosuna dahil olmuştu.