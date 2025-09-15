Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilk bölümü cuma günü yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında inceleme başlatmıştı. Dizinin yapımcısından gelen açıklamada, " Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşılandığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz…" ifadesine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:19

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeni sezonun ilk bölümü yayınlandı. Dizideki bazı gelişmeler seyircinin tepkisini çekti. Seyirci çarpık ilişkilerin göz önüne serilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (),

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kızılcık Şerbeti yapımcısından gelen eleştirilere yönelik, "Yapımcısı olduğumuz “Kızılcık Şerbeti” isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle “Kızılcık Şerbeti” dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz. Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşılandığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz…" ifadesine yer verildi.

Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE SENARYO DEĞİŞİYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından yapılan açıklama sonrası dizideki bazı sahnelerin değişeceği ve senaryoda değişikliğe gidileceği iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı
ETİKETLER
#rtük
#Kızılcık Şerbeti
#Dizieleştirisi
#Ailedeğerleri
#Televizyondizileri
#Senaryodeğişikliği
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.