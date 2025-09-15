Kızılcık Şerbeti'nde tüm senaryo değişiyor! Yapımcıdan açıklama geldi

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeni sezonun ilk bölümü yayınlandı. Dizideki bazı gelişmeler seyircinin tepkisini çekti. Seyirci çarpık ilişkilerin göz önüne serilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kızılcık Şerbeti yapımcısından gelen eleştirilere yönelik, "Yapımcısı olduğumuz “Kızılcık Şerbeti” isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle “Kızılcık Şerbeti” dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz. Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşılandığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz…" ifadesine yer verildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE SENARYO DEĞİŞİYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından yapılan açıklama sonrası dizideki bazı sahnelerin değişeceği ve senaryoda değişikliğe gidileceği iddia edildi.