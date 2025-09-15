Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Settar Tanrıöğen, mütevazi yaşamını gözler önüne serdi. Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor günler geçiren Settar Tanrıöğen, iki oda bir salon evini ilk kez açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:43

İkinci Bahar, Gece Gündüz, Baba Candır, Kuzgun ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan , geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süre hastanede tedavi gördü. Son olarak İstanbul'daki evini Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açan Settar Tanrıöğen, "Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul'a geldikçe bu evi kullanıyorum" diyerek evin hikâyesini paylaştı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN MÜTEVAZİ YAŞAMI

Usta Settar Tanrıöğen, İstanbul'da kızına yıllar önce aldığı iki oda bir salon evde kedisi Sürmeli ile yaşıyor. Mütevazi yaşamını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açan Settar Tanrıöğen, normalde Kandıra'daki çiftlik evinde zaman geçirdiğini de belirtti. Dizilerde oynadığı dönem 2+1 evinde yaşadığı belirten oyuncu, köfte satarak başladığı yolculuğunu sahnelere taşıdığını anlattı.

Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı

İki oda bir salon olan evde toprak tonlarının hâkim olduğu dekorasyon, bolca kitap, tiyatro afişleri ve yıllara dayanan anılar göze çarpıyor. Usta oyuncunun kedisi Sürmeli ise evin neşesi oldu.

SETTAR TANRIÖĞEN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Settar Tanrıöğen, çok zor günler geçirdiğini dile getirdi. Settar Tanrıöğen, ayrıca hayata sıkı sıkıya bağlı olduğunu da vurguladı. Sanatçı, bu dönemin kendisine yaşamın değerini daha çok hatırlattığını söyledi.

Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı

SETTAR TANRIÖĞEN KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1960 Denizli doğumlu Settar Tanrıöğen, ilk olarak 1994 yılında Aziz Ahmet dizisiyle oyunculuğa başladı. Oyuncu, Çiçek Taksi ve Kızılcık Şerbeti dizisiyle

Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem evi ortaya çıktı
ETİKETLER
#sağlık durumu
#oyuncu
#settar tanrıöğen
#diziler
#Ev Gezmesi
#Mütevazi Yaşam
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.