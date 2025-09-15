Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı

İkinci Bahar, Gece Gündüz, Baba Candır, Kuzgun ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süre hastanede tedavi gördü. Son olarak İstanbul'daki evini Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açan Settar Tanrıöğen, "Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul'a geldikçe bu evi kullanıyorum" diyerek evin hikâyesini paylaştı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN MÜTEVAZİ YAŞAMI

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, İstanbul'da kızına yıllar önce aldığı iki oda bir salon evde kedisi Sürmeli ile yaşıyor. Mütevazi yaşamını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açan Settar Tanrıöğen, normalde Kandıra'daki çiftlik evinde zaman geçirdiğini de belirtti. Dizilerde oynadığı dönem 2+1 evinde yaşadığı belirten oyuncu, köfte satarak başladığı yolculuğunu sahnelere taşıdığını anlattı.

İki oda bir salon olan evde toprak tonlarının hâkim olduğu dekorasyon, bolca kitap, tiyatro afişleri ve yıllara dayanan anılar göze çarpıyor. Usta oyuncunun kedisi Sürmeli ise evin neşesi oldu.

SETTAR TANRIÖĞEN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Settar Tanrıöğen, çok zor günler geçirdiğini dile getirdi. Settar Tanrıöğen, ayrıca hayata sıkı sıkıya bağlı olduğunu da vurguladı. Sanatçı, bu dönemin kendisine yaşamın değerini daha çok hatırlattığını söyledi.

SETTAR TANRIÖĞEN KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1960 Denizli doğumlu Settar Tanrıöğen, ilk olarak 1994 yılında Aziz Ahmet dizisiyle oyunculuğa başladı. Oyuncu, Çiçek Taksi ve Kızılcık Şerbeti dizisiyle