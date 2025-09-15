Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın tedavi altına alındığı iddia edildi.

15.09.2025
15.09.2025
14:54

Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerde rol alan 'ın girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

UFUK ÖZKAN'IN İNTİHAT TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı.

UFUK ÖZKAN: KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.

UFUK ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 Almanya doğumlu Ufuk Özkan, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakteriyle yer almış ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

