Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem evi ortaya çıktı

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk çocukları Lalin2i 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Çocuklarının yüzünü göstermeyen Sinem Kobal, son paylaşımında ilk kez evini paylaştı.

SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN LÜKS EVİNE YORUM YAĞDI

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sinem Kobal, bu kez küçük kızı Leyla ile evlerinin bahçesinde bulunan havuzda dev bir balonun içine girdi. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 2 yıl önce aldığı lüks villa ilk kez bu kadar net gözüktü.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra yeni ev arayışlarına başladı. Ünlü çift 2 yıl önce Beykoz'da lüks bir villa satın aldı. Sinem Kobal yaptığı son paylaşımda evini ilk kez paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 2023 yılında 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödediği iddia edildi.