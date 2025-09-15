Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, yeni filmi Platonik ile gündemdeki yerini aldı. Filmin lansmanında Barış Arduç ile boşanma iddiaları hakkında konuşan Gupse Özay, yeni imajıyla da beğeni topladı.

Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı
Ünlü oyuncu , yeni projesi "Platonik" ile gündemde. ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacak olan Özay, hem yeni imajıyla hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

GUPSE ÖZAY, BARIŞ ARDUÇ İLE BOŞANMA İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Son dönemde eşi Barış Arduç ile boşanacaklarına dair çıkan iddialara cevap veren Özay, söylentileri net bir dille yalanladı. Başarılı oyuncu, "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" dedi.

Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı

GUPSE ÖZAY KİLO VERDİ, YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

"Platonik"in lansman gecesinde boy gösteren Gupse Özay, verdiği kilolarla dikkat çekti. Saçlarını siyaha boyatan Gupse Özay'ın bir hayli de zayıfladığı görüldü. Özay için sosyal medyada "Çok güzel olmuşsun", "Harika görünüyor" gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı

GUPSE ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

30 Temmuz 1984 doğumlu Gupse Özay, 4 yıldır reklam yazarlığı yapmış ve daha sonra dizi sektörüne geçmiştir. Arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı

Gupse Özay, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

