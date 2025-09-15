Menü Kapat
24°
Magazin
 Dilek Ulusan

Sofía Vergara Emmy Ödülleri yerine soluğu hastanede aldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye katılmak için hazırlanan Sofía Vergara, soluğu hastanede aldı. Hastanedeki son halini paylaşan Sofía Vergara, takipçilerini endişelendirdi.

Sofía Vergara Emmy Ödülleri yerine soluğu hastanede aldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi
Amerikalı oyuncu Sofia Vergara, "Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen 77. Primetime 'ne katılamadı. Tüm dünyanın izlediği ödül töreni yerine soluğu hastanede alan Sofia Vergara, kapanan gözünü sosyal medyadan paylaştı.

SOFIA VERGARA EMMY ÖDÜLLERİ'NE DEĞİL, HASTANEYE KOŞTU

Modern Family'nin 53 yaşındaki eski oyuncusu , 14 Eylül Pazar günü düzenlenen 2025 Emmy Ödülleri'ne, kapıdan çıkmadan hemen önce "çılgın bir göz alerjisi" yaşadığı için katılamadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sofía Vergara Emmy Ödülleri yerine soluğu hastanede aldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

Hastanedeki karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Sofia Vergara, "Emmy Ödüllerine gidemedim ama acile gittim. Özür dilerim, iptal etmek zorunda kaldım! Arabaya binmeden hemen önce en çılgın göz alerjisini yaşadım!" notunu düştü.

Sofía Vergara Emmy Ödülleri yerine soluğu hastanede aldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

SOFIA VERGARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Temmuz 1972 doğumlu Sofia Vergara, ABC sitcomu Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett ve Netflix mini dizisi Griselda'daki Griselda Blanco rolleriyle tanınır. Her iki performansıyla da Primetime Emmy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri'nde beşer adaylık elde etti.

Sofía Vergara Emmy Ödülleri yerine soluğu hastanede aldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi
