Ali Sabancı ile Vuslat Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat ağızları açık bıraktı

Çocuklarıyla birlikte gittikleri Yunanistan'da bot kazası geçiren Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü. Çift kaza sonrası bir dizi ameliyat geçirmiş ve Vuslat Doğan Sabancı eski görünümüne kavuşmak için ise ABD'ye gitmişti. Çift kaza sonrası 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tazminat ise hayrete düşürdü.

VUSLAT DOĞAN SABANCI ALİ SABANCI'DAN 5 MİLYAR TL TALEP EDİYOR

Sabancı çiftinin boşanma süreci gündemdeki yerini korurken, Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar TL'lik tazminat talebi dikkat çekiyor. Bu rakam, Ali Sabancı'nın servetinin sadece yüzde 12,5'ine denk geliyor. Dünya çapında Jeff Bezos ve Bill Gates gibi milyarderlerin ödediği tazminatlarla kıyaslandığında ise oldukça mütevazı kalıyor.

Vuslat Doğan Sabancı eşinden 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar) tazminat istiyor. Bu yüksek talep, tarafların boşanma sürecini daha da zorlu hale getiriyor.

ALİ SABANCI'NIN SERVETİNİN YÜZDE 12,5'İ

Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı, bu tazminatı ödemesi halinde mal varlığının yaklaşık %12,5'ini kaybedecek.

ALİ SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

Mayıs 1969 Adana doğumlu Ali Sabancı, Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.