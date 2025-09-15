Ata Demirer evliliğe yeşil ışık yaktı! Aşk dolu paylaşımlara beğeni yağdı

Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Ata Demirer, Çanakkale'deki yaşamıyla merakla takip ediliyor. Yazları teknesinde geçiren Ata Demirer'e sevgilisi Dilara Alemdar da eşlik etti. Sevgilisi ile karelerini sosyal medyadan paylaşan Ata Demirer'in yakında evleneceği iddia edildi.

ATA DEMİRER'DEN BİR İLK

Ata Demirer'in, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile bir ilişkisi olduğu, temmuz ayındaki ortaya çıktı.

Bütün yazı yeni teknesinde geçiren Ata Demirer, Yunan adalarını turlarken sevgilisi Dilara Alemdar da ünlü isme zaman zaman eşlik etti. Demirer'e yeni rotasında Alemdar da eşlik etti. Sevgilisiyle karelerini sosyal medyadan paylaşan Ata Demirer'e beğeni yağdı.

Ata Demirer geçtiğimiz günlerde de annesinin doğum günün sevgilisi Dilara Alemdar ile kutladı. Ata Demirer'in annesi ve sevgilisini yan yana görenler "Ufukta evlilik var" dedi.

ATA DEMİRER KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1972 Bursa doğumlu Ata Demirer, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Türk müziği Bölümünü'ne girdi ve İstanbul'a taşındı. Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, daha sonra televizyonda "Hacıyatmaz" adlı gösteri programını yaptı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen Osmanlı Cumhuriyeti adlı filmde başrol olarak hayalî Osmanlı padişahı VII. Osman karakterini oynadı.