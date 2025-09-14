Menü Kapat
Magazin
 | Banu İriç

MHP Lideri Bahçeli,'den Ferdi Tayfur'a vefa: Ünlü sanatçı için özel mezar taşı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yakın dost olduğu ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un mezar taşını yaptırdı. Türk-İslam kimliği, Osmanlı tuğrası ve devlet geleneğinden izler taşıyan kabrin fotoğrafını MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli,'den Ferdi Tayfur'a vefa: Ünlü sanatçı için özel mezar taşı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 19:13

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı 'un kabrini Genel Başkanı yaptırdı.

MHP Lideri Bahçeli,'den Ferdi Tayfur'a vefa: Ünlü sanatçı için özel mezar taşı

"MEZAR TAŞI, MİLLİ VE MANEVİ ABİDE"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız yaptığı paylaşımında "MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a vefa. Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, yalnızca bir sanatçı değil; milletimizin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur. Mezar taşı, Genel Başkanımızın yaptırdığı milli ve manevi abide. Merhum Ferdi Tayfur’un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam’ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah’ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli,'den Ferdi Tayfur'a vefa: Ünlü sanatçı için özel mezar taşı

FERDİ TAYFUR'A DEVLET BAHÇELİ'DEN YÜKSEK VEFA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Ferdi Tayfur müzesi açıldığını hatırlatan Yıldız, "Ferdi Tayfur’un vefatının ardından cenaze namazından defin işlemlerine kadar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizzat bulunmuş, sanatçımızı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. Bu yüksek vefa; yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Ayrıca Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır. Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa; mezar taşından cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli,'den Ferdi Tayfur'a vefa: Ünlü sanatçı için özel mezar taşı
