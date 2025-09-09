Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadığı ortaya çıkarken, Tuğçe Tayfur soluğu mahkemede aldı. Dava devam ederken, tarafların imalı göndermeleri de magazin gündeminde yerini alıyor.

TUĞÇE TAYFUR'DAN PEŞ PEŞE İMALI PAYLAŞIMLAR

Tuğçe Tayfur son sosyal medya paylaşımında; "Arkamı dönmeye gelmiyor. Sırlar ortaya çıkıyor. Arkamdan iş çevirmek ne ya... Ne para hırsıymış bu arkadaş. Ben çok şükür hükümet gibi kadınım. Sizin oyunlarınız bana işlemez. Adam satandan adam olmaz! Annemin hatırına şimdilik susuyorum" diye konuştu.

Miras davası devam ederken, Tuğçe Tayfur geçtiğimiz ay ise tehditler savurarak, "Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' şeklinde paylaşım yaptı.

FERDİ TAYFUR'UN TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNE DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Muhammed Aydın konuyla ilgili "Eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim" diye konuştu.