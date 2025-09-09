Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor

Babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kızı Tuğçe Tayfur ve ünlü ismin yeğenleri arasında miras kavgası gündemden düşmedi. Tuğçe Tayfur, davalık olduğu kardeşleri ve kuzenleriyle yaşadıklarını sosyal medyadan bir bir paylaşırken, son olarak ise yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 10:14

'un hayatını kaybetmesinin ardından çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük oğlu Timur Turanbayburt ve 'a miras bırakmadığı ortaya çıkarken, Tuğçe Tayfur soluğu mahkemede aldı. Dava devam ederken, tarafların imalı göndermeleri de gündeminde yerini alıyor.

TUĞÇE TAYFUR'DAN PEŞ PEŞE İMALI PAYLAŞIMLAR

Tuğçe Tayfur son sosyal medya paylaşımında; "Arkamı dönmeye gelmiyor. Sırlar ortaya çıkıyor. Arkamdan iş çevirmek ne ya... Ne para hırsıymış bu arkadaş. Ben çok şükür hükümet gibi kadınım. Sizin oyunlarınız bana işlemez. Adam satandan adam olmaz! Annemin hatırına şimdilik susuyorum" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor

Miras davası devam ederken, Tuğçe Tayfur geçtiğimiz ay ise tehditler savurarak, "Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' şeklinde paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor

FERDİ TAYFUR'UN TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNE DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Muhammed Aydın konuyla ilgili "Eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur akrabalarına resti çekti! Miras kavgası büyüyor
