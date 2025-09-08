Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı

Yasemin Ergene olarak tanınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan evliliğinin ardından oyunculuğu bıraktı. İki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, 3 Eylül'de İzzet Özilhan ile yollarını ayırdı. Soyadını sosyal medyadan silmeyen Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa geri döneceği iddiaları da sosyal medyayı salladı.

YASEMİN ÖZİLHAN SOYADINDAN VAZGEÇMEDİ

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 14 senelik evlilikleri 3 Eylül günü bitti. Çift tek celsede boşandı. Çift boşanmanın ardından yakın arkadaşlarının düğününe katıldı ancak yan yan hiç fotoğraf vermedi. Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YASEMİN ÖZİLHAN ALDATMA İDDİALARININ ÖNÜNE GEÇTİ

Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

YASEMİN ÖZİLHAN OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK Mİ?

Magazin Bahane'nin son bölümünde, Yasemin Özilhan'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi. Gökhan Kalaycıoğlu, "Yasemin oyunculuğa dönmek isterse, 10 proje birden kapısını çalar." İfadelerini kullandı. Hakan Solaker ise, "Oyunculuğa, yarın öbür gün bir şeyler duyabiliriz. İlk 3 ay değil ama 2026'dan itibaren, duyabiliriz" dedi.