Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Özilhan eski eşi İzzet Özilhan'ın soyadından vazgeçmedi. Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa da yeşil ışık yaktığı iddiaları hayranlarını sevince boğdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 16:19

Yasemin Ergene olarak tanınan , İzzet Özilhan evliliğinin ardından oyunculuğu bıraktı. İki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, 3 Eylül'de İzzet Özilhan ile yollarını ayırdı. Soyadını sosyal medyadan silmeyen Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa geri döneceği iddiaları da sosyal medyayı salladı.

YASEMİN ÖZİLHAN SOYADINDAN VAZGEÇMEDİ

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 14 senelik evlilikleri 3 Eylül günü bitti. Çift tek celsede boşandı. Çift boşanmanın ardından yakın arkadaşlarının düğününe katıldı ancak yan yan hiç fotoğraf vermedi. Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı

YASEMİN ÖZİLHAN ALDATMA İDDİALARININ ÖNÜNE GEÇTİ

Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı

YASEMİN ÖZİLHAN OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK Mİ?

Magazin Bahane'nin son bölümünde, Yasemin Özilhan'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi. Gökhan Kalaycıoğlu, "Yasemin oyunculuğa dönmek isterse, 10 proje birden kapısını çalar." İfadelerini kullandı. Hakan Solaker ise, "Oyunculuğa, yarın öbür gün bir şeyler duyabiliriz. İlk 3 ay değil ama 2026'dan itibaren, duyabiliriz" dedi.

Yasemin Özilhan soyadından vazgeçmedi! Oyunculuk iddiaları sevenlerini heyecanlandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şevval Şahin ve Burak Ateş’in aracındaki yazı sosyal medyayı karıştırdı
ETİKETLER
#boşanma
#oyunculuk
#mağaza
#yasemin özilhan
#İzzet Özilhan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.