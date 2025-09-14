Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken sosyal medyadan tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar alınca mahkemenin yolunu tuttu. İkili 6 ayı aşkın süre boyunca devam eden tehdit ve hakaret içerikli mesajlardan dolayı, sosyal medya fenomeniCeren Yılmazhakkında tedbir talebinde bulundu.

''YAŞAM KALİTEMİZ DÜŞTÜ''

Elçin SanguveYunus Özdiken, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede huzurlarının bozulduğunu ifade etti. Taraflar mahkemeye sunduğu dilekçede,Ceren Yılmaz'ın ısrarlı takip ve tehditlerinden dolayı yaşam kalitelerinin düştüğü belirtildi.

DİLEKÇE VERİLDİ

Dilekçede hakaret, tehditler kullanılarak sanatçı kimliklerine yönelik itibar zedeleyici yaklaşımın sergilendiği bu durumun kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Elçin SanguveYunus Özdikencan güvenlikleri için şahıs hakkında tedbir uygulanmasını talep etti. Mahkeme talebi önümüzdeki günlerde değerlendirecek.