26°
Magazin
Avatar
Editor
 Murat Makas

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken kendilerine tehdit ve hakaret mesajları atan fenomen Ceren Yılmaz'ı mahkemeye verdi. Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mahkemeye dilekçe yazarak talebini iletti. İşte detaylar...

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.09.2025
09:53
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
09:53

Oyuncu ve sevgilisi Yunus Özdiken sosyal medyadan , ve içerikli mesajlar alınca mahkemenin yolunu tuttu. İkili 6 ayı aşkın süre boyunca devam eden tehdit ve hakaret içerikli mesajlardan dolayı, sosyal medya fenomeniCeren Yılmazhakkında tedbir talebinde bulundu.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi

''YAŞAM KALİTEMİZ DÜŞTÜ''

Elçin SanguveYunus Özdiken, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede huzurlarının bozulduğunu ifade etti. Taraflar mahkemeye sunduğu dilekçede,Ceren Yılmaz'ın ısrarlı takip ve tehditlerinden dolayı yaşam kalitelerinin düştüğü belirtildi.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi

DİLEKÇE VERİLDİ

Dilekçede hakaret, tehditler kullanılarak sanatçı kimliklerine yönelik itibar zedeleyici yaklaşımın sergilendiği bu durumun kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken mahkemenin yolunu tuttu! Fenomen Ceren Yılmaz için tedbir talebi

Elçin SanguveYunus Özdikencan güvenlikleri için şahıs hakkında tedbir uygulanmasını talep etti. Mahkeme talebi önümüzdeki günlerde değerlendirecek.

TGRT Haber
