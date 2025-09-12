Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi

İzmir'de kurulan müzik grubu Model'in son kadrosuna Fatma Turgut (vokal) ve Serkan Gürüzümcü (gitar) ile tamamlanmış, 2011’de çıkan “Diğer Masallar” albümüyle zirveye ulaşmıştı. Sayısız şarkıya imza atan Model grubu, 2016 yılında ayrıldı grup üyeleri bireysel olarak kariyerlerine devam etti. Fatma Turgut, Model Grubu hayranlarını sevindirecek açıklamada bulundu.

FATMA TURGUT MODEL GRUBUNUN AYRILIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesi ve Can Temiz’in farklı müzikal yolculuklara yönelmesiyle Model resmen tarih oldu. Fatma Turgut, “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle bu ayrılığı özetlemişti.

MODEL GRUBU TEKRAR BULUŞUYOR

Grup dağıldıktan sonra solo kariyerinde büyük başarı elde eden Fatma Turgut, Pop Bizde programında kendisine yöneltilen “Bir araya gelir miydiniz?” sorusuna cevap verdi. O cevap grubun hayranlarını sevindirdi.

“Bir daha müzik grubu kurmam” sözleriyle dikkat çeken Turgut, bir belgesel, şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.