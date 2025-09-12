Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi

Bir dönemin sevilen müzik grubu Model, tekrar bir araya mı gelecek? Grubun solisti Fatma Turgut konuk olduğu programda, ekip üyelerinin tekrar bir araya gelme ihtimalinin sinyalini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 17:18

İzmir'de kurulan müzik grubu 'in son kadrosuna Fatma Turgut (vokal) ve Serkan Gürüzümcü (gitar) ile tamamlanmış, 2011’de çıkan “Diğer Masallar” albümüyle zirveye ulaşmıştı. Sayısız şarkıya imza atan Model grubu, 2016 yılında ayrıldı grup üyeleri bireysel olarak kariyerlerine devam etti. Fatma Turgut, Model Grubu hayranlarını sevindirecek açıklamada bulundu.

FATMA TURGUT MODEL GRUBUNUN AYRILIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

2016’dan itibaren bireysel projelere ağırlık verilmesi ve Can Temiz’in farklı müzikal yolculuklara yönelmesiyle Model resmen tarih oldu. Fatma Turgut, “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle bu ayrılığı özetlemişti.

Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi

MODEL GRUBU TEKRAR BULUŞUYOR

Grup dağıldıktan sonra solo kariyerinde büyük başarı elde eden Fatma Turgut, Pop Bizde programında kendisine yöneltilen “Bir araya gelir miydiniz?” sorusuna cevap verdi. O cevap grubun hayranlarını sevindirdi.

Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi

“Bir daha müzik grubu kurmam” sözleriyle dikkat çeken Turgut, bir belgesel, şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.

Model grubu tekrar bir araya mı geliyor? Fatma Turgut cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
ETİKETLER
#model
#türk müziği
#Fatma Turgut
#Serkan Gürüzümcü
#Müzik Grubu
#Pop Müzik
#2011
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.