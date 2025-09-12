Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin

Burcu Özberk, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Arkadaşlarına sitem eden oyuncu, "Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım" dedi.

Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 14:13

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan , hesabından arkadaşlarına sitem etti.

BURCU ÖZBERK ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ

Burcu Özberk sosyal medya hesabından, "Yılda 2 hafta yurt dışından gelip hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

11 Aralık 1989 Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
