Bebeğini kaybeden oyuncu Ege Kökenli ilk kez yaşadıklarını anlattı: 9 saat yaşadı

En İyi Arkadaşım, Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında erken doğum yaptıktan sonra bebeğini kaybetti. Ünlü oyuncu ilk kez yaşadığı zorlu süreci anlattı.

EGE KÖKENLİ YAŞADIĞI ZOR SÜRECİ İLK KEZ ANLATTI

Ege Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında yaşadığı ani bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybetmişti. Ünlü oyuncu acı haberi, "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" sözleriyle duyurmuştu.

Büyük üzüntü yaşayan Kökenli, yaşadığı kayba ilişkin aylar sonra konuştu. Sibel Arna'nın YouTube programına katılan Kökenli, yaşadığı zor süreci gözyaşları içinde anlattı.

Doktorların, durumun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini belirten oyuncu, erken doğum yaptığını ve "Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken" sözleriyle anlattı.

EGE KÖKENLİ KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 1993 doğumlu Ege Kökenli, 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.