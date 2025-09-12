Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu

1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, yeniden sahne ışıklarının altında. Bir döneme damgasını vuran sanatçı, geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

HARİKA AVCI YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Bir kirasını dahi ödeyemediği iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı, uzun süren sessizliğini bozdu. Müzik piyasasına geri dönen Harika Avcı, Stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, sosyal medya hesabından da sevenlerine seslendi.

Harika Avcı paylaşımında, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum." dedi.

HARİKA AVCI'NIN SON HALİNE YORUM YAĞMIŞTI

Acı Dünya, Alışırım, Sevgi Çıkmazı, İyi Aile Çocuğu gibi filmlerde rol alan Harika Avcı, kirasını ödeyemediği haberiyle geçtiğimiz ay günlerce günlerce konuşuldu. 65 yaşındaki Harika Avcı'nın son haline de yorum yağmıştı.