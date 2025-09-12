Menü Kapat
25°
 | Dilek Ulusan

Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu

Uzun süredir maddi ve sağlığıyla ilgili sıkıntılar çektiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Yeşilçam'ın sevilen ismi Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı. Müzil piyasasına geri dönen Harika Avcı, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim" notunu düştü.

12.09.2025
12.09.2025
1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden ve , yeniden sahne ışıklarının altında. Bir döneme damgasını vuran sanatçı, geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

HARİKA AVCI YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Bir kirasını dahi ödeyemediği iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı, uzun süren sessizliğini bozdu. piyasasına geri dönen Harika Avcı, Stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, sosyal medya hesabından da sevenlerine seslendi.

Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu

Harika Avcı paylaşımında, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu

HARİKA AVCI'NIN SON HALİNE YORUM YAĞMIŞTI

Acı Dünya, Alışırım, Sevgi Çıkmazı, İyi Aile Çocuğu gibi filmlerde rol alan Harika Avcı, kirasını ödeyemediği haberiyle geçtiğimiz ay günlerce günlerce konuşuldu. 65 yaşındaki Harika Avcı'nın son haline de yorum yağmıştı.

Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu
