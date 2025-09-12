İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, bir süredir kanser tedavisi gören annesini 30 Ağustos tarihinde kaybetti. Uzun süre sessiz kalan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN MENAJERİNDEN İNTİHAR İDDİALARINA CEVAP GELDİ

İddialara göre; Nilperi Şahinkaya gece geç saatlerde bir paylaşım yaptı ve kısa sürede paylaşımı sildi. Nilperi Şahinkaya paylaşımında; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' sözleriyle dikkat çekti.

2.sayfa'nın haberine göre, bugün bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ DE KONUŞTU

Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, zor gününde de Nilperi'nin yanına koşan ilk isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Yusufi, "Her şey yolunda" dedi.