TGRT Haber
Hava Durumu
25°
Magazin
 Dilek Ulusan

Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin vefatının ardından vasiyetine ne olacağı da merak konusu oldu. Belgede varislerin, ölümünden sonraki 18 ay içinde şirketin yüzde 15'lik hissesini satmaları, ilerleyen yıllarda ise satış oranını yüzde 54,9'a kadar çıkarmaları gerektiği belirtildi.

Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 14:56

Ünlü İtalyan tasarımcısı Giorgio Armani'nin vasiyeti, markanın geleceğiyle ilgili önemli kararlar içeriyor. Moda sektörüne yön veren Giorgio Armani'nin varisleri ölümünün ardından 18 ay içinde şirketin %15'lik hissesini satmakla yükümlü olacak. Ardından, ölümünden sonraki üç ila beş yıl içerisinde aynı alıcıya ek olarak %30 ila %54,9'luk bir payın devri gerçekleşecek.

GIORGIO ARMANI'NİN SERVETİNE NE OLACAK?

91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani vasiyetinde, bu satışın gerçekleşmemesi durumunda halka arz seçeneğinin gündeme getirilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?

Armani, ayrıca, şirketin iş birliği yaptığı diğer moda ve lüks şirketlerinin de gelecekteki için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?

1970'lerde ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu markanın en büyük hissedarı olan Armani, hayatının sonuna kadar hem kreatif hem de idari kontrolü elinde tuttu. Çocuğu bulunmayan tasarımcının şirketi, 2024'te 2,3 milyar euro (2,7 milyar dolar) gelir elde etmesine rağmen, kârlarında sektör genelindeki durgunluk nedeniyle düşüş yaşadı.

Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?

GIORGIO ARMANI'NİN SERVETİ KİME KALACAK?


Hayatını kaybeden milyarder moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin eşi veya çocuğu bulunmuyor. 12.100.000.000 dolar değerindeki mirasını yeğenleri ve sağ kolunun alacağı iddia edildi.

