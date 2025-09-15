Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Ünlü türkücünün o sözleri akıllara geldi

Yıllar önce; "Urfa'da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf eden İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'da öğrenim görmek için başvuruda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Ünlü türkücünün o sözleri akıllara geldi
, yıllar önce okuma - yazmayı nasıl öğrendiğini anlatırken; "Öğrendim. Öğrendim de kendi kendime öğrendim. Mesela el yazılarını kesinlikle çözemedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Urfa’da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf etmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU OXFORD'A BAŞVURDI

Okuma - yazmayı kendi kendine öğrenen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakaçeli, İngiltere'nin köklü üniversitesi Oxford'da öğrenim görmek için başvuruda bulundu. Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Gülen Karaçeli'nin kızı olan Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Ünlü türkücünün o sözleri akıllara geldi

İBRAHİM TATLISES'İN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

, yıllar önce okuma - yazmayı nasıl öğrendiğini anlatırken; "Öğrendim. Öğrendim de kendi kendime öğrendim. Mesela el yazılarını kesinlikle çözemedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Urfa’da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf etmişti.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Ünlü türkücünün o sözleri akıllara geldi

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU BERFİN KARAKEÇELİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'in en büyük kızı olan Berfin Karakeçeli sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Berfin'in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Ünlü türkücünün o sözleri akıllara geldi
