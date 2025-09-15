Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"

İlaç içerek intihar ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'ın son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Ufuk Özkan'ın ailesi soluğu hastanede alırken, ünlü ismin "Bir varmış bir yokmuş" notlu paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 16:24

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle beğeni toplayan 'ın ilaç içerek ettiği iddia edildi. Ufuk Özkan'ın sattler önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

UFUK ÖZKAN'IN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

52 yaşındaki Ufuk Özkan son sosyal medya paylaşımında, yapay zekayla çocukluk fotoğrafına sarıldığı pozu paylaşarak, "Bir varmış bir yokmuş" notunu düştü.

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"

UFUK ÖZKAN "ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM" DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu paylaştı! Mütevazi evini ilk kez paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem evi ortaya çıktı
ETİKETLER
#yapay zeka
#intihar
#ufuk özkan
#Geniş Aile
#Cevahir
#Sağlık Krizi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.