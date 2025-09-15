Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Bir varmış bir yokmuş"

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle beğeni toplayan Ufuk Özkan'ın ilaç içerek intihar ettiği iddia edildi. Ufuk Özkan'ın sattler önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

UFUK ÖZKAN'IN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

52 yaşındaki Ufuk Özkan son sosyal medya paylaşımında, yapay zekayla çocukluk fotoğrafına sarıldığı pozu paylaşarak, "Bir varmış bir yokmuş" notunu düştü.

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

UFUK ÖZKAN "ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM" DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.