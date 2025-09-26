Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki galibiyet serisini sürdürmek ve kayıpsız ilerleyerek 7’de 7 yapmak istiyor. Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Bruno Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

GALATASARAY ÇOĞU MAÇI KAZANDI

Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig’de 18 kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte sarı kırmızılılar 12 kez kazanırken, Akdeniz temsilcisi de 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY’DA YUNUS AKGÜN PARLIYOR

Yunus Akgün, son maçlarda etkili performanslar sergiliyor. Esasen ise bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız hücumcu; bu golleri ligde son oynadıkları Eyüpspor ve Konyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde de Frankfurt karşılaşmasında attı.

YÜKSEK BİLET FİYATLARI

Alanyaspor Kulübü, Galatasaray taraftarları için ayrılan deplasman tribünü biletlerini 2 bin 470 liraya satışa sundu. Ayrıca Güney Kale Arkası ve Kuzey Tribünü 1.900 lira, Maraton Tribünü ise 3.000 liraya satılıyor.

GALATASARAY İÇİN LIVERPOOL ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında moral bulmak ve ikinci bir Frankfurt sürprizi yaşamamak için kritik planlamalar gerçekleştiriyor.