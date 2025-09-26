Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Kariyerinde ilki başarmıştı

Kayserispor deplasmanında profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Rafa Silva maça damga vurdu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Rafa Silva ile ilgili kritik kararlar aldığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun mevkisi için çeşitli görüşler öne çıktı. İşte detaylar...

, erteleme maçında ’u farklı geçerken maça damga vurdu. Yıldız oyuncu profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak ağları sarstı. Yalçın'ın çok güvendiği ve ilk günden itibaren 10 numara olarak görmek istediği 32 yaşındaki futbolcu,Kayseri'de performansıyla adından söz ettirdi.Rafa Silva'yı ilk tebrik eden isim de hocasıSergen Yalçınoldu.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Kariyerinde ilki başarmıştı

RAFA SILVA KARARI

Sezonun kalan kısmında veSüper Lig'de şampiyonluk yarışında Rafa Silva'nın artık tamamen 10 numarada yer alacağı belirtildi. Teknik Direktör ve yardımcılarının çok gerekmedikçe Rafa Silva'yı kanatlara almadan 10 numarada tutacağı aktarıldı.Benfica'da oynadığı dönemde de başarıyı 10 numarada yakalayan ünlü yıldız, hücum gücüyle öne çıkmıştı. Beşiktaş'ta da bu sezon ligde 5 maçta 4 golü yakalayan Rafa, taraftarları da umutlandırdı.

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Kariyerinde ilki başarmıştı

KAYSERİ'DE FUTBOL RESİTALİ

Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Rafa Silva'nın Kayserispor deplasmanındaki performansı büyük beğeni topladı. Rafa Silva, kaydettiği 3 golün yanında 5 isabetli şut çekti, 3 şut pası verdi, 4 ikili mücadelenin hepsini kazandı, rakip ceza sahasında 9 kez topla buluştu ve 2 sahipsiz top kazandı.

JOTA SILVA İLE MEMNUN OLDU

Rafa Silva, Portekizli vatandaşı Jota Silva'nın transferiyle de çok mutlu oldu. Hücum hattında birbirlerine yakın oynayan ikilini gelecek maçlarda ilk 11'de yer almaları bekleniyor. Tesislerde de her zaman birlikte hareket eden Portekizli iki futbolcu, yakın zamanda takımın en önemli kozları olacak.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

Rafa Silva, geçtiğimiz sezon geldiği Beşiktaş'ta hem istikrarı hem de skor katkısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş formasıyla 60 resmi maça çıkan Rafa, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Portekizli futbolcu 37 gole direkt katkı yaptı.

