Beşiktaş Gain'i mağlup eden Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 85-83'lük skorla kazanan sarı-lacivertliler, 8 sezonun ardından 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 25-13 Beşiktaş GAİN

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 43-34 Beşiktaş GAİN

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 67-50 Beşiktaş GAİN

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Maçta tribün olayları nedeniyle zaman zaman ara verildi. Mücadelenin ilk periyodunda henüz ilk dakikada ses bombası nedeniyle hakem kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi.

İlk periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala, üst üste ses bombaları yankılanırken tekrar uyarı yapılmasına sebep oldu.

Karşılaşmanın 4. periyodunda 5 dakika 55 saniye kala, yine tribünde tekrarı yaşanması nedeniyle hakem Emin Moğulkoç, 3. kez anons yaptırırken, bir daha yaşanması halinde tribünlerin boşaltılacağı ifade edildi.

Hakemler daha sonra soyunma odasına giderken, mücadeleye de ara verildi. Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi ve maç tamamlandı.

İLK KUPAYI GALATASARAY'I YENEREK KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, son kupasını ise 2017 yılında Banvit'i yenerek elde etti.

Koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle organizasyon 3 sezon düzenlenmezken, son 4 finalde Fenerbahçe ile A. Efes takımları karşılaştı. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Jasikevicius'un öğrencileri, 2024-2025 sezonu Basketbol Süper Ligi final serisi ve Türkiye Kupası'nda üstünlük sağladığı ezeli rakibine karşı bir final daha kazandı.