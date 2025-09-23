Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Fenerbahçe için son sözler!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımdaki süreci için veda mektubu yazdı. Kulübe ve yaşananlara dair hislerini paylaşan Ali Koç, 'yolumuz açık' olsun vurgusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Koç'tan Fenerbahçe için son sözler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 20:49

'de sandık süreci tamamlandı ve kulüpten ayrıldı. Akabinde ise yaşananların ardından samimi şekilde duygularını aktaran Ali Koç, camiaya teşekkür etti.

Ali Koç'tan Fenerbahçe için son sözler!

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE'YE DUYGUSAL VEDA

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir. Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."

Ali Koç'tan Fenerbahçe için son sözler!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR NE DURUMDA?
Domenico Tedesco, takımdaki eksiklere dair yönetime bir rapor sundu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dinamo Zagreb cephesinden Domenico Tedesco sözleri!
Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#ayrılık
#veda
#veda
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Duygusal İyilik Hali
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.