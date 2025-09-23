Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de yapılanma için kritik bir karar geldi. Kulübün basketbol şubesi, Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Sertaç Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 19:10

'da hamleleri devam ediyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon öncesinde Sertaç Şanlı ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

FENERBAHÇE BEKO'DAN SERTAÇ ŞANLI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz."

https://x.com/FBBasketbol/status/1970488358943039907

SARAS'TAN KRİTİK DETAYLAR

Geçtiğimiz günlerde transfer gündemi hakkında konuşan Beko Koçu Saras, planlamaların çok farklı ilerlediğini ve sürpriz durumlar yaşadıklarını aktarmıştı.

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

THY EUROLEAGUE'DE SON ŞAMPİYON KİMDİR?
Fenerbahçe Beko, son Avrupa şampiyonudur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takıma ilk sözler!
Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!
ETİKETLER
#Basketbol
#Basketbol
#transfer
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#ayrılık
#Fenerbahçe
#sertaç şanlı
#Sertaç Şanlı
#Saras
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.