Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da transfer hamleleri devam ediyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon öncesinde Sertaç Şanlı ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN SERTAÇ ŞANLI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz."

SARAS'TAN KRİTİK DETAYLAR

Geçtiğimiz günlerde transfer gündemi hakkında konuşan Fenerbahçe Beko Koçu Saras, planlamaların çok farklı ilerlediğini ve sürpriz durumlar yaşadıklarını aktarmıştı.