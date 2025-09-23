Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!

Kenan Yıldız için transferdeki talipler her geçen gün artıyor. Halihazırdaki potansiyeliyle Bayern Münih başta olmak üzere pek çok dünya devinin transfer listesinde bulunan Kenan Yıldız, şimdi de Manchester United'ın radarına takıldı.

KENAN YILDIZ İÇİN JUVENTUS'TA TRANSFER KARARI!

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki son dönemi performans anlamında çok gösterişli geçerken, İtalyan devi de sürece noktayı koydu! Esasen ise Manchester United'ın menajerler aracılığıyla bilgi aldığı ilk süreçte, Juventus'tan Kenan Yıldız için kritik bir karar geldi. An itibarıyla ise Çizme temsilcisi, geçen yaz dönemindeki kararını değiştirdi ve Kenan Yıldız'ın satılık olmadığını bildirdi.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ BAŞROLE GEÇİYOR

Kenan Yıldız'ın yetenek skalasından ve performans grafiğinden çok memnun olan Juventus yönetimi, genç hücumcuyu geçtiğimiz günlerde takımın kaptanlarından biri yapmış ve oyun kurgusunu da Kenan Yıldız'a göre tasarlamaya başlamıştı. Son olarak da siyah beyazlıların, Kenan Yıldız ile birlikte farklı bir planlamaya gitmesi ve ilk hedef olarak Serie A şampiyonluğunu gözetmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ VE YENİ SEZON PERFORMANSI

Juventus ile yeni sezona fırtına gibi başlayan Kenan Yıldız, takımıyla 9 maça çıkmış ve 5 gol ile 6 asistlik harika bir katkı sağlamıştı.