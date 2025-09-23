Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!

Kenan Yıldız için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Juventus'ta sürekli üstüne koyarak ilerleyen Kenan Yıldız'a, an itibarıyla Premier Lig devi Manchester United talip oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 18:51

için transferdeki talipler her geçen gün artıyor. Halihazırdaki potansiyeliyle Bayern Münih başta olmak üzere pek çok dünya devinin transfer listesinde bulunan Kenan Yıldız, şimdi de 'ın radarına takıldı.

Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!

KENAN YILDIZ İÇİN JUVENTUS'TA TRANSFER KARARI!

Kenan Yıldız'ın 'taki son dönemi performans anlamında çok gösterişli geçerken, İtalyan devi de sürece noktayı koydu! Esasen ise Manchester United'ın menajerler aracılığıyla bilgi aldığı ilk süreçte, Juventus'tan Kenan Yıldız için kritik bir karar geldi. An itibarıyla ise Çizme temsilcisi, geçen yaz dönemindeki kararını değiştirdi ve Kenan Yıldız'ın satılık olmadığını bildirdi.

Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ BAŞROLE GEÇİYOR

Kenan Yıldız'ın yetenek skalasından ve performans grafiğinden çok memnun olan Juventus yönetimi, genç hücumcuyu geçtiğimiz günlerde takımın kaptanlarından biri yapmış ve oyun kurgusunu da Kenan Yıldız'a göre tasarlamaya başlamıştı. Son olarak da siyah beyazlıların, Kenan Yıldız ile birlikte farklı bir planlamaya gitmesi ve ilk hedef olarak Serie A şampiyonluğunu gözetmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!

KENAN YILDIZ VE YENİ SEZON PERFORMANSI

Juventus ile yeni sezona fırtına gibi başlayan Kenan Yıldız, takımıyla 9 maça çıkmış ve 5 gol ile 6 asistlik harika bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS KENAN YILDIZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTİYORDU?
İtalyan devi; geçen yaz döneminde, 80 milyon Euroluk bir anlaşmaya olumlu yaklaşıyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!
Wesley Sneijder Fenerbahçe'yi savundu!
ETİKETLER
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#Transfer Haberleri
#Manchester United
#Manchester United
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.