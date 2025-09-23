Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!

Galatasaray’ın yıldız orta sahası Gabriel Sara için Avrupa’dan transfer teklifleri geldi. Halihazırda Gabriel Sara’nın da rotasyonda olmaktan memnun olmadığı dönemde, Galatasaray yönetiminden kritik bir transfer kararı bekleniyor.

Burak Ayaydın
23.09.2025
23.09.2025
’da için yeni bir süreç başladı. Galatasaray’da son dönemde yedek kalan Gabriel Sara’ya, an itibarıyla ’den ilgi mektupları geldi.

GALATASARAY’DA GABRIEL SARA VE SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray’a ilk geldiğinde yüksek tempolu oyunlar oynayan ve taraftarlarca çok sevilen Gabriel Sara, son haftalarda ise tezat performanslar gösteriyor ve kulübede vakit geçirmek zorunda kalıyor! Esasen ise süreçten hareketle yedek kalmaktan rahatsız olan ama performans olarak da Okan Buruk’tan geçer not alamayan Gabriel Sara, yönetimden çıkacak kararını bekliyor.

Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!

GALATASARAY’DA GABRIEL SARA TRANSFERİ İÇİN İLK TEMASLAR

Gabriel Sara’yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen 3 Premier Lig ekibi, Galatasaray ile ilk temasları gerçekleştirdi ve sarı kırmızılı yönetimin vereceği cevabı beklemeye başladı.

Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’a transfer olduğundan bu yana 52 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ile 11 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaray, yıldız orta saha için 18 milyon Euro bonservis ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyla 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!

Sıkça Sorulan Sorular

GABRIEL SARA HANGİ TAKIMDAN TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki orta sahayı Norwich City'den kadrosuna katmıştı.
